Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Beim Versuch eines Trickdiebstahls zwei Tatverdächtige festgenommen

Wachenheim a.d.Wstr. (ots) – Am Donnerstag, 10.03.2022, klingelten eine 37-jährige Frau und ihr gleich alter Bekannter gegen 10:00 Uhr an verschiedenen Haustüren in Wachenheim. Einem 90 Jahre alten Senior, der seine Tür öffnete, bot die Frau eine Obdachlosenzeitung zum Kauf an, was der ältere Herr jedoch ablehnte. Danach bat die Dame um ein Glas Wasser und huschte an dem betagten Hausbewohner vorbei in die Küche, während sich ihr männlicher Begleiter, vom Wohnungsbesitzer unbemerkt, ins Obergeschoss begab.

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Situation, begab sich zum Haus und stellte beide Eindringlinge zur Rede, die daraufhin die Flucht ergriffen. Der Nachbar verständigte die Polizei, die im Zuge der Fahndung beide Tatverdächtige mit mehreren Obdachlosenzeitungen im Gepäck festnehmen konnte. In den anschließenden Beschuldigtenvernehmungen räumten beide ein, sich in der Wohnung des Geschädigten aufgehalten zu haben. Zu einer Wegnahme von Wertgegenständen war es nicht gekommen.

Die Vorgehensweise des Klingelns an den Haustüren zur Abwicklung eines Haustürgeschäftes in Verbindung mit dem sogenannten Glas-Wasser-Trick ist aus kriminalistischer Erfahrung der Einstieg für das Ausbaldowern und der Versuch in einem unbeobachteten Moment durch Ablenkungsmanöver in arbeitsteiliger Vorgehensweise Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck aus der Wohnung zu entwenden, ohne dass die Lebens älteren Menschen sofort die strafbare Handlung bemerken.

Freinsheim: Brand eines Gartenhauses

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):