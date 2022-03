Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Blinkerglas führt zu Unfallverursacher

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 11.03.2022 um 07:30 Uhr teilt ein Anwohner der Waldstraße in 67434 Neustadt/W. mit, dass sein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug durch ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten neben dem beschädigten Fahrzeug des Mitteilers, auch Fahrzeugteile eines weiteren, dem mutmaßlich unfallverursachenden Fahrzeug, feststellen. Unter diesen Fahrzeugteilen befand sich unter anderem ein Blinkerglas. Anhand dieses Glases konnte der Fahrzeugtyp des Fahrzeuges bestimmt werden. Zeitgleich meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Neustadt und teilt mit, dass er ein stark beschädigtes Fahrzeug auf einem Parkplatzes eines Supermarkt im Stadtgebiet Neustadt/W. vorgefunden hat. Vor Ort konnte dieses Fahrzeug nach Abgleich der Schadensbilder zweifelsfrei als das unfallverursachende Fahrzeug identifiziert werden. Das aufgefundene Blinkerglas konnte ebenfalls dem abgestellten Fahrzeug zugeordnet werden. Im weiteren Verlauf konnte zudem ein geringer Flurschaden auf einem Kreisverkehr an der B39 festgestellt werden. Dieser Schaden konnte ebenfalls dem geparkten Fahrzeug zugeordnet werden. Im Fahrzeug selbst konnten Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrzeugführer erlangt werden. Dieser konnte letztlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 19-Jährigen aus Neustadt konnten Hinweise auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf THC, weshalb diesem in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 22:10 Uhr, wird eine Anwohnerin der Karolinenstraße in Neustadt Zeugin eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Nachdem sie zunächst laute Motorengeräusche wahrnimmt, stellt sie zwei Fahrzeuge fest, welche mit jeweils zwei Personen besetzt auf der Karolinenstraße nebeneinanderstehen und dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit und großer Geräuschentwicklung in Richtung Wittelsbacherstraße anfahren. An der Einmündung zur Wittelsbacherstraße seien die Fahrzeuge durch die Kurve gedriftet. Bei den Fahrzeugen handelte es sich nach Angaben der Zeugin um ein weißes und ein schwarzes Cabrio. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die die Fahrzeuge beobachtet haben und näher beschreiben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel. 06321-8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):