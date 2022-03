Pfalz: Informative und kurzweilige Touren im Biosphärenreservat – Programm startet am 20. März 2022

Lambrecht – Urwald erleben, durch die Zeit reisen, Quellen entdecken, sich auf die Spuren Max Slevogts begeben, mehr über den Weinbau oder den Wald in Zeiten des Klimawandels erfahren oder den Wald mit allen Sinnen genießen – das und vieles andere können Pfälzerwald-Liebhaber und -Interessentinnen mit den Biosphären-Guides des Biosphärenreservats Pfälzerwald.

Über 20 Personen, die alle bereits Natur- und Landschaftsführer für verschiedene Gebiete des Pfälzerwalds waren, haben sich in Form von Lerneinheiten und Exkursionen noch intensiver mit den Landschafts- und Naturräumen sowie mit der Funktion des Biosphärenreservats als Modellregion der UNESCO für nachhaltige Entwicklung beschäftigt und sich als Biosphären-Guide qualifiziert.

Das Programm der diesjährigen Saison beginnt am Sonntag, 20. März 2022, um 14 Uhr mit der Geotour „Naturerlebnis auf dem Geopfad Dachsberg“. Der Biosphären-Guide Wolfgang Müller lädt zu einer Reise in das Erdzeitalter Tertiär im Geotop im Steinbruch Dachsberg ein. Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die Geschichte der etwa 20 Millionen Jahre alten Gesteine. Sie erfahren, wie aus einer Kalkschlammlagune des Tertiärs am Ende Zement entsteht und wie sich aus einem Steinbruch ein beeindruckender Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat. Die Erlebnistour dauert etwa 3 Stunden.

Auf die Spuren des Klimawandels kann man sich am Samstag, 30. April, von 14 bis 17 Uhr bei Schweigen-Rechtenbach begeben. Auf der 12 km langen Exkursion zeigt die Biosphären-Guide Gerlinde Pfirrmann die Auswirkungen des globalen Klimawandels im Wald und am Haardtrand auf. Zudem gibt sie Antworten zu Fragen, etwa wie sich der Pfälzerwald verändern wird, wieso der forstwirtschaftliche Brotbaum Fichte zum Notbaum wird, wie Buche, Eiche und Kiefer auf den Wandel reagieren und welches unbekannte Kraut und welche Beeren die freigelegten Areale vereinnahmen. Während der Wanderung, die auf dem Weinsteig Richtung Kanzelberg, zurück durch das Otterbachtälchen und entlang der Weinberge führt, erklärt die Biosphären-Guide, wer bei dem Wettlauf um Anpassung und Neubesiedelung zu den Gewinnern und Verlierern gehört. Eine Hütteneinkehr ist vorgesehen.

Anmeldung und Informationen

Bei allen Touren sind feste Schuhe und wetterfeste Kleidung erforderlich. Informationen und Anmeldung unter info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de beziehungsweise 06325 9552-0. Informationen zu allen Guides und deren Führungsangebot sind auf der Website des Biosphärenreservats unter www.pfaelzerwald.de/termine beziehungsweise unter www.pfaelzerwald.de/biosphaeren-guides verfügbar.

Biosphären-Guides im Pfälzerwald und an der Weinstraße

Die Biosphären-Guides bieten kenntnisreiche und kurzweilige Führungen an und helfen so, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen Gesicht und Stimme zu geben. Sie bringen Gästen wie Einheimischen dessen Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt näher und vermitteln gleichzeitig Zielsetzung und Auftrag des Schutzgebiets. Die Biosphären-Guides leisten einen Beitrag zu einem attraktiven Bildungsangebot, zur Gästebetreuung im Biosphärenreservat und zu dessen sanfter naturtouristischer Entwicklung. Die Ausbildung wurde vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und der RegioAkademie angeboten. Die Qualifizierung wurde durch das Land Rheinland-Pfalz unterstützt.