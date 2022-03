Handy beschlagnahmt wegen verbotener Aufzeichnung

Weinheim (ots) – Ein 27-jähriger Mann fuhr mit “ärztlichem Drogen-Rezept” unter Drogeneinfluss mit seinem Auto. Auf dem Weg zur Blutentnahme lässt er sich zu Boden fallen und “sträubte” sich, in den Funkwagen einzusteigen. Sein 28-jähriger Bruder filmte dabei die Polizeikontrolle mit seinem Mobiltelefon, das daraufhin von der Polizei beschlagnahmt wurde. Am Donnerstagabend 10.03.2022 kurz vor 21 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Breslauer Straße. Gemeinsam mit seinem 28-jährigen Bruder und einen Freund wollten sie eine Shisha Bar besuchen.

Während der Verkehrskontrolle in der Breslauer Straße stellten die Polizeibeamten bei dem Auto-Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum fest. Auf Vorhalt räumte der 27-Jährige auch ein, auf ärztliche Anordnung morgens Cannabis konsumiert zu haben. Das Rezept legte er den Beamten gleich mit vor. Das Rezept war allerdings fehlerhaft ausgefüllt und ließ viele Fragen offen.

Da der 27-Jährige unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs war, wurde von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann weigerte sich aber vehement und wollte sogar in sein eigenes Auto einsteigen und wieder weiterfahren. Er wurde zunehmend aggressiver und die Kontrollsituation drohe zu eskalieren.

Als sein 28-jähriger Bruder die Verkehrskontrolle und die Kontrollgespräche filmte, wurde der Mann mehrfach von den Beamten darauf hingewiesen, dies zu lassen und die nicht öffentlich gesprochenen Worte auf seinem Mobiltelefon wieder zu löschen. Da er dies ablehnte und ständig das Filmen der Kontrolle fortführte, wurde sein Handy beschlagnahmt.

Weitere Funkstreifen wurden angefordert und kamen in die Weststadt zur Unterstützung an die Kontrollstelle. Der 27-jährige weigerte sich weiterhin und ließ sich auf dem Weg zum Polizeiauto zu Boden fallen. Letztendlich wurde er dann doch mit dem Funkwagen zum Polizeirevier verbracht und dort konnte die Blutentnahme durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführt werden.

Auch die Polizeibeamten filmten den Ablauf. Sie nahmen ihre dienstlichen Bodycams in Betrieb. Die Aufnahmen werden nun ausgewertet und fließen in den Ermittlungsvorgang ein.

Der 27-Jährige erhält nun eine Anzeige u. a. wegen Fahren eines Kraftfahrzeuges “unter Wirkung berauschender Mittel”. Des Weiteren wird sein 28-jähriger Bruder, der das nicht öffentliche Wort aufgezeichnet hat, ebenfalls angezeigt. Und auch der Arzt erhält eine Anzeige wegen dem fehlerhaft ausgefüllten Rezept.

Angebliche Krankenkassen-Mitarbeiter stehlen Bargeld

Plankstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 10.03.2022 gegen 10:30 Uhr klingelten 2 bisher unbekannte Männer an einem Einfamilienhaus in der Eppelheimer Straße. Die Männer gaben an, als Mitarbeiter einer Krankenkasse den Impfstatus der Bewohner zu überprüfen. Das Rentnerpaar gewährte den Verdächtigen Zutritt zum Anwesen.

Während die angebliche Überprüfung im Wohnzimmer stattfand, bemerkte die Bewohnerin, dass sich ein dritter Mann in der Küche aufhielt. Als die Seniorin den Mann ansprach, erklärte dieser seine Anwesenheit damit, dass er den Wasserstand ablesen müsse. Danach flüchteten die Täter aus dem Haus.

Eine aufmerksame Zeugin, welche die Verdächtigen beim Verlassen des Hauses beobachtet hatte, informierte schließlich die Polizei. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Insgesamt entwendeten die Täter Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich.

Einer der Männer trug eine Kopfbedeckung. Zwei Verdächtige trugen einen weißen Mund-Nasenschutz. Hinweise auf die Täter werden beim Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/288-0 telefonisch entgegengenommen.

Yamaha Fahrer kommt von Fahrbahn ab – Rettungshubschrauber im Einsatz

Eberbach (ots) – Am Freitagnachmittag 11.03.2022 gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die L 595 von Neckarwimmersbach kommend in Richtung Pleutersbach. In einer Linkskurve verlor der 28-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich eines Feldweges liegen.

Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

33-Jähriger mit Drogen erwischt

Hemsbachm (ots) – Ein 33-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Hemsbach mit einer größeren Menge Rauschgift erwischt. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr auf, als sich dieser am Kurpfalzkreisel aufhielt. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte er seinen Schritt und rannte los, als der Streifenwagen stoppte.

Während seiner Flucht zu Fuß warf er mehrere Gegenstände fort. Er konnte schließlich in der Königsberger Straße eingeholt und festgenommen werden. Bei der Absuche des Fluchtweges fanden die Beamten einen Beutel mit rund 26 Gramm Amphetamin und zwei Marihuana-Joints. Der Mann wurde zum Polizeirevier Weinheim gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels stellte sich heraus, dass der 33-Jährige mehrmals unentschuldigt einer gegen ihn geführten Gerichtsverhandlung fernblieb. Um seine Anwesenheit zum nächsten anberaumten Verhandlungstermin sicherzustellen, wurde durch das Amtsgericht Weinheim Haftbefehl (sog. Sitzungshaftbefehl) gegen ihn erlassen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Alkoholisierter Mercedes-Fahrer verursacht Auffahrunfall

BAB6, Hockenheim (ots) – Am Donnerstagabend 10.03-2022 um 19:15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter auf den Sattelzug eines 32-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge waren zuvor auf der BAB 6 von Heilbronn Richtung Mannheim auf der mittleren Spur unterwegs. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf eine Alkoholisierung von über 1,9 Promille bei dem 36-jährigen Mann fest.

Er musste die Beamten daher auf das Autobahnpolizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Der Rettungsdienst brachte den 46-jährigen Beifahrer des Mercedes mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Elektrorollstuhl aus Garage gestohlen – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Zwischen Mittwoch 09:00 Uhr, und Donnerstag 08:30 Uhr, entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter in der König-Heinrich-Straße einen Elektrorollstuhl aus einer offen stehenden Garage. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit keine vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Schwelbrand in Mehrfamilienhaus – 50.000 Euro Schaden

Spechbach (ots) – Am Donnerstagabend 10.03.2022 gegen 17.25 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Epfenbergstraße in Spechbach gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung des Polizeirevier Neckargemünd befanden sich bereits starke Kräfte der Feuerwehren aus Spechbach, Epfenbach, Reichartshausen und Meckesheim vor Ort.

Nachdem durch die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus einem Dachfenster des Mehrfamilienhauses festgestellt wurde, konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren konnten schließlich einen Schwelbrand in einem Zimmer des Dachgeschosses ausfindig machen. Zur konkreten Brandursache lassen sich derzeit noch keine Aussagen treffen.

Von den 3 Bewohnern des Mehrfamilienhauses war nur eine Person zugegen. Diese konnte sich unverletzt ins Freie retten. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Meckesheim geführt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Über 2,5 Promille am helllichten Tag

Sinsheim (ots) – Einen “mächtig in der Krone” hatte am Donnerstag ein 59-jähriger Autofahrer, als er um die Mittagszeit in der Neulandstraße kontrolliert wurde. Über 2,5 Promille ergab ein erster Test, weshalb eine Blutprobe auf dem Revier durchgeführt wurde. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben.

Der Mann war einer Streife kurz nach 12 Uhr aufgefallen, als er vom Parkplatz eines Discountmarktes auf die Neulandstraße einbiegen wollte. Die vorbeifahrenden Beamten erkannten, dass der Mann keinen Gurt angelegt hatte und kontrollierten ihn daraufhin.

Ladung verloren und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Am heutigen Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr bog ein bisher unbekannter Klein-LKW von der Hauptstraße nach rechts auf die Helmstadter Straße (L549) in Richtung B 292 ein. Hierbei verlor der LKW von der Ladefläche seines Anhängers ein Metallgitter. Dieses fiel auf den BMW eines 27-jährigen Mannes, welcher dem LKW entgegen fuhr.

Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die herabgefallene Ladung oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07261/690-0 zu melden.