2 Frauen bei Wohnungseinbrüchen festgestellt – Hinweise erbeten

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März 2022 wurden in den Karlsruher Stadtteilen Südweststadt und Durlach zwei Wohnungseinbrüche verübt, in einem dritten Fall blieb es beim Versuch. In allen Fällen nahmen Zeugen in unmittelbarer örtlicher und zeitlicher Nähe zum Tatgeschehen 2 junge Frauen wahr. Inzwischen ist auszuschließen, dass diese sich berechtigt am jeweiligen Ort aufhielten.

Von Beiden liegen folgende Beschreibungen vor:

Beide Frauen seien laut Zeugen von südosteuropäischem Erscheinungsbild mit dunklerem Teint.

Eine ist etwa 18-20 Jahre alt, 170 cm groß mit schlanker Statur und länglicher Gesichtsform. Sie trägt schulterlanges, dunkles Haar, das straff nach hinten zu einem Pferdeschwanz gebunden war.

Die mutmaßliche Komplizin ist 16-18 Jahre alt und geschätzte 160 cm groß mit normaler Statur und rundlichem Gesicht. Sie trägt einen Stufenhaarschnitt mit dunklem, lockigem Haar.

Wer vor diesem Hintergrund verdächtige Wahrnehmungen macht oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Nach Lokalverbot Rauchkörper gezündet und Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls wird sich ein 39-Jähriger nach mehreren Ereignissen am Donnerstagabend 10.03.2022 in der Karlsruher Waldstadt zu verantworten haben.

Den Ermittlungen zufolge war der Mann nach einem erteilten Hausverbot am Donnerstag gegen 20.20 Uhr zu einer in der Insterburger Straße gelegenen Gaststätte zurückgekehrt. Er habe einen Rauchkörper gezündet und in die Gaststätte geworfen. Im Anschluss sei es zu einem Streitgespräch mit dem Gastwirt gekommen, in dessen Verlauf der 39-Jährige gedroht habe, dessen Pkw zu beschädigen und die Scheiben der Gaststätte einzuwerfen.

Im Anschluss soll sich der Mann zunächst von der Örtlichkeit entfernt haben, worauf der Wirt die Polizei verständigte. Während der Sachverhaltsaufnahme kehrte der stark alkoholisierte Aggressor auf seinem Fahrrad zur Gaststätte zurück und sollte von den Beamten kontrolliert werden. Einen Fluchtversuch konnten die Streifenbeamten unterbinden. Als der 39-Jährige aufgrund seines Verhaltens verhaftet werden sollte, sperrte er sich gegen die Maßnahme. Während der Widerstandshandlungen erlitt einer der eingesetzten Beamten eine leichte Verletzung am Knie, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Der Beschuldigte führte zwei mutmaßlich gestohlene Bankkarten, zwei Klappmesser und mutmaßliches Einbruchswerkzeug mit. Die Gegenstände wurden sichergestellt und weitere Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt dauern hierzu noch an.

Taschendieb festgehalten und Polizei übergeben

Karlsruhe (ots) – Ein 27-jähriger Mann wurde nach dem Diebstahl eines Smartphones am Donnerstag 10.03.2022 gegen 21 Uhr vom Ehemann des Opfers festgehalten und der Polizei übergeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Beschuldigte in einer Straßenbahn unterwegs und lenkte eine 31-jährige Frau ab, indem er gegen die Tür in der Straßenbahn trat.

Dieses Ablenkungsmanöver soll er sodann genutzt haben, um aus der Jackentasche der Frau deren Smartphone zu entwenden. Der Täter stieg im Anschluss an der Haltestelle Kronenplatz aus. Die Geschädigte bemerkte den Verlust zeitnah und fuhr mit ihrem Ehemann zurück zum Kronenplatz. Hier konnten sie den mutmaßlichen Dieb nach kurzer Suche im Bereich Kaiserstraße/Waldhornstraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizisten des Polizeireviers Marktplatz festhalten.

Der Beschuldigte übergab das gestohlene Smartphone zuvor wieder an den Ehemann der Geschädigten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten fand die Polizei weiteres mutmaßliches Diebesgut. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Radfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Dienstag 08.03.2022 an der Kreuzung Pulverhausstraße /Unterweingartenfeld wurde ein Radfahrer verletzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Radfahrer und dem beteiligten Autofahrer gingen beide einvernehmlich ihrer Wege. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 40-jährige Radfahrer doch schwerer verletzt wurde als zunächst angenommen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr. Der Radfahrer fuhr wohl auf dem Radweg der Pulverhausstraße in Richtung Westen. Er sah ein Auto, das den Radweg kreuzen musste um rechts abzubiegen. Daher wich er nach eigenen Angaben nach links aus und prallte gegen den kreuzenden Pkw, weil dieser angehalten hatte um ihn durchzulassen.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und bemerkte erst im Nachhinein, dass er sich offenbar schwerere Verletzungen zugezogen hatte. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt, ob an dem Pkw Schäden entstanden, bedarf der Klärung.

Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich wohl an der Unfallstelle, unterließen es aber, die persönlichen Daten des jeweils anderen zu notieren, da augenscheinlich nichts passiert war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben. Diese können sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung setzen.

Pkw fährt gegen Polizeiauto

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag 10.03.2022 gegen 22.50 Uhr wohl aufgrund von Unachtsamkeit in der Rheinstraße auf ein stehendes Polizeiauto auf. Nach eigenen Angaben des 22-Jährigen war er kurzzeitig abgelenkt und nahm das stehende Polizeiauto zu spät wahr.

In der Folge konnte er sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die Polizeibeamten leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Mit 3,5 Promille mit Lkw unterwegs – Kollision im Gegenverkehr

Karlsruhe (ots) – Ein Verletzter und Schäden an Pkw und Straßeneinrichtungen sind die Bilanz zweier Unfälle am Donnerstagnachmittag 10.03.2022 auf der Bundesstraße 293 in Bretten. Der Fahrer des unfallverursachenden Lkw war offenbar sturzbetrunken.

Ein Zeuge beobachtete einen Sattelzug der in deutlichen Schlangenlinien gegen 16.45 Uhr auf der B293 in Richtung Eppingen unterwegs war. Der Lkw touchierte einen anderen im Gegenverkehr. Der Außenspiegel und die Seitenscheibe des entgegenkommenden Lkw gingen zu Bruch, der Fahrer erlitt leichte Schnittverletzungen. Im weiteren Verlauf der B293 mähte der Lkw auf Höhe des Industriegebiets Gölshausen mehrere Warnbaken um, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Polizeibeamte erwischten den betrunkenen 42-Jährigen auf dem Firmengelände seines Arbeitgebers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 3,5 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Brandgeschehen mit 4 Toten in Unteröwisheim

Kraichtal-Unteröwisheim (ots) – Nach dem tragischen Brand am 1. März 2022 im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Unteröwisheim mit 4 Toten liegt inzwischen das vorläufige kriminaltechnische Untersuchungsergebnis des Landeskriminalamts Baden-Württemberg vor. Demnach ist das Feuer im südlich gelegenen Teil des Dachgeschosses ausgebrochen, wo auch die Hauptbrandzehrung zu verzeichnen war.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch Dritte ergaben sich keine. Im Übrigen lässt sich die genaue Brandursache derzeitig noch nicht eindeutig bestimmen. Ein technischer Defekt kommt ebenso als Brandursache in Betracht wie dass die zur Zeit des Brandausbruchs im Dachgeschoss befindlichen Kinder das Feuer verursacht haben könnten.