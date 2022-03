PKW kollidiert mit Friedhofsmauer

Langenlonsheim (ots) – Am Freitag 11.03.2022 gegen 15:00 Uhr, fuhr ein PKW gegen die Friedhofsmauer in der Heddesheimer Straße in Langenlonsheim. Hierbei befuhr der 78-jährige Mann aus Guldental die L242/Heddesheimer Straße aus Fahrtrichtung Guldental in Richtung Langenlonsheim.

Vermutlich aufgrund einer körperlichen Ursache verlor der Fahrer das Bewusstsein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dortigen Friedhofsmauer. Ein Unfallzeuge berichtete, dass der Fahrer zuvor Schlangenlinien gefahren sei.

Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurde ansonsten niemand verletzt.

Betrugsmasche über WhatsApp

Kreis Bad Kreuznach (ots) – In den letzten Tagen erhielten mehrere Personen im Landkreis Bad Kreuznach eine Nachricht via WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Die Täter gab vor, es handele sich um einen Familienangehörigen, welcher sein Handy verloren hätte oder das Handy beschädigt sei. In einem Falle nahm eine Geschädigte an, dass sich ihre Tochter über WhatsApp bei ihr melden würde.

Die vermeintliche Tochter gab vor, zwei Überweisungen tätigen zu müssen, wozu sie aufgrund des defekten Handys selbst nicht in der Lage sei. Die Geschädigte überwies in mehreren Vorgängen mehrere Tausend Euro auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst als sich die richtige Tochter bei der Mutter meldete, bemerkte diesen den Betrug.

Seien Sie daher misstrauisch, wenn Sie eine unbekannte Nummer kontaktiert und Geldforderungen gestellt werden. Speichern Sie unbekannte Nummern nicht ohne weiteres als Kontakt ab. Nehmen Sie Kontakt mit der bekannten Nummer Ihres Familienangehörigen auf und klären ab, ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) – Am Donnerstag 10.03.2022 in der Zeit von 12.55-16.40 Uhr stieß ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/-in beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz am Schloßplatz an einen dort abgestellten PKW.

Bei dem verursachenden PKW handelt es sich offensichtlich um ein rotes Fahrzeug, da an dem geschädigten Fahrzeug (Schaden hier ca. 1.000 EUR) rötlicher Farbabrieb festgestellt werden konnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.