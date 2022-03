Kapsweyer: Mülltonnenbrände (siehe Foto)

Kapsweyer (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstagabend 10.03.22 gegen 20:30 Uhr und über das vergangene Wochenende 05.-07.03.2022, in der Raiffeisenstraße insgesamt 4 Mülltonnen in Brand. Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Angaben zu den beiden Bränden machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 11.03.22 kam es in den frühen Abendstunden in der Sudetenstraße in Bad Bergzabern zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner des Anwesens konnten unverletzt das Anwesen verlassen. Durch die Feuerwehr Bad Bergzabern wurde der Brand gelöscht.

Im Obergeschoss des Anwesens dürfte durch den Brand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

A65/Landau/Rohrbach (ots) – Am Donnerstagmittag 10.03.2022 gegen 13:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem VW Golf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe Landau fuhr ein bislang unbekannter Beschuldigter mit einem vermutlich dunklen Mercedes-Benz sehr dicht auf den Golf-Fahrer auf und nötigte diesen, den Fahrstreifen zu wechseln.

Nachdem der Unbekannte den 65-Jährigen überholt hatte, bremste er diesen fast bis zum Stillstand aus. In Höhe der Anschlussstelle Rohrbach hielten beide Beteiligten auf dem Standstreifen an, wo der Mercedes-Fahrer den Golf-Fahrer beleidigte und bedrohte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Mercedes-Benz oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.