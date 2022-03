6-jähriges Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Römerberg (ots) – Am Donnerstag 10.03.2022 kam es um 16:49 Uhr in Römerberg-Mechtersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 6-jährigen Jungen und einer 37-jährigen Autofahrerin. Das Kind wurde dabei schwerverletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen. Die Unfallaufnahme vor Ort ist nun abgeschlossen.

Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer – Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots) – Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin kam es am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf dem Rad-/Gehweg der Iggelheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Die Umstände, die zur Kollision zwischen der 66-jährigen Fußgängerin und dem 56-jähriegn Radfahrer geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Beide Beteiligten erlitten Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.