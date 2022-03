Mann aus Flörsheim bedroht – Täter festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Donnerstagmittag

einen 43-jährigen Mann im Frankfurter Hauptbahnhof fest.

Der wohnsitzlose Täter steht im Verdacht bereits am Mittwochnachmittag einen

Mann aus Flörsheim mittels einem mitgeführten Taschenmesser sowie einem

Tierabwehrspray bedroht zu haben. Grund für die Tat war eine zuvor ignorierte

Frage nach einer Zigarette seitens des Geschädigten. Der Mann aus Flörsheim und

sein Begleiter liefen daraufhin in einen nahegelegenen Shop im Hauptbahnhof und

suchten hier Schutz. Der 43-jährige Täter ließ unterdessen von den beiden

Männern ab und konnte zunächst unerkannt flüchten.

Anhand des vorliegenden Videomaterials wurde er jedoch durch zivile Beamte

wiedererkannt und im Anschluss festgenommen. Bei einer Durchsuchung wurde das

Taschenmesser sowie das Tierabwehrspray aufgefunden und als Beweismittel

sichergestellt. Gegen den wohnsitzlosen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Bedrohung eingeleitet. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Festnahmen fast zeitgleich

Frankfurt (ots) – (ne) Um 12:20 Uhr und um 12:40 Uhr ereigneten sich gestern

zwei Straftaten der sogenannten Straßenkriminalität im Bahnhofsviertel. Die

Polizei konnte beide Tatverdächtige festnehmen.

Zunächst entwendete ein 20-Jähriger einem bislang unbekannten Opfer das

Mobiltelefon, indem er diesen antanzte und blitzschnell in die Jackentasche

seines Opfers griff. Er rannte mit seiner Beute davon und konnte wenig später

von Polizeikräften im Nahbereich gefasst werden. Der Besitzer des Handys konnte

allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Kurz danach hatte ein 23-Jähriger einem 60-Jährigen 150 Euro Bargeld aus der

Hand gerissen. Der 60-Jährige und ein Zeuge versuchten den Täter festzuhalten

und sich das Geld wiederzuholen. Es kam zum Gerangel, bei dem es dem 23-Jährigen

gelang, sich loszureißen und wegzurennen. Dank der guten Personenbeschreibung

konnte die Polizei den 23-Jährigen kurze Zeit später im Bahnhofsviertel

antreffen und vorübergehend festnehmen.

Frankfurt-Preungesheim: Erst geklaut, dann alles und jeden beleidigt und bedroht und schließlich Widerstand geleistet

Frankfurt (ots) – (ne) Die Polizei nahm gestern Nachmittag einen 37 Jahre alten

Mann fest, der zuvor in einem Supermarkt in der August-Schanz-Straße geklaut

hatte.

Eine Flasche Wasser und eine Tube Haargel hatte der Tatverdächtige in dem

Supermarkt gestohlen. Beim Verlassen des Marktes sprach ihn der Ladendetektiv an

bzw. hielt ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Dabei beleidigte er

den Detektiv anhaltend und drohte ihm zunehmend. Auch die Streifenwagenbesatzung

musste sich ein Repertoire von Beleidigungen und Drohungen anhören.

Letztlich versuchte sich der offenbar stark alkoholisierte 37-Jährige gegen die

Festnahme zu wehren und stieß dabei mit seinem Kopf gezielt in Richtung des

Beamten. Am Ende ging es für ihn in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Seckbach: Amphetamin dabei

Frankfurt (ots) – (ne) Ein 25-Jähriger wurde gestern Mittag gegen 11:45 Uhr von

der Polizei in der Atzelbergstraße kontrolliert. Dabei traten 14 Gramm

Amphetamin zu Tage.

Zuvor wurde das 6. Polizeirevier von einem Anwohner ersucht, vor Ort zu kommen,

da der 25-Jährige randalieren würde. Bei seiner Kontrolle konnten die Beamten

die Betäubungsmittel in seinem Geldbeutel finden und stellten diese sicher. Als

er zwecks Fahrt zur Dienststelle ins Auto gebracht wurde, wehrte sich der

mittlerweile gefesselte 25-Jährige, indem er um sich trat. Dabei erwischte er

einen Polizeibeamten am Kopf, der dadurch verletzt wurde und ins Krankenhaus

musste. Der 25-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen, unter anderem eine

Blutentnahme, wieder entlassen.

Bundesautobahn 661: Stark überhöhte Geschwindigkeit

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 10. März 2022, gegen 23.30 Uhr,

befand sich eine zivile KART-Streife unterwegs am Ratswegkreisel, als sie von

der nahe gelegenen BAB 661 ein lautes Motorgeräusch wahrnahm. Die Beamten

entschlossen sich daraufhin zu einer Nachschau. Obwohl sie selbst ihr Fahrzeug

auf rund 200 km/h beschleunigten, konnten sie den Verursacher der lauten

Geräusche, einen Audi R8, nur noch am Horizont erkennen.

Bis zur Anschlussstelle Neu-Isenburg, wo der R8 die Autobahn verließ, konnten

sie nicht aufschließen. Wegen des dortigen Verkehrs musste der Audifahrer stark

abbremsen. Aber schon an der nächsten Ampel beschleunigte er wieder stark und

überholte drei vor ihm befindliche Fahrzeuge verbotswidrig über die Sperrfläche

und bog dann nach rechts auf die B459 in Richtung Gravenbruch ab. Mittlerweile

waren auch die Offenbacher Kollegen über die riskante Fahrt des Audifahrers

informiert und eingebunden. Auch über die B459 war der Audi mit

Geschwindigkeiten und Überhohlmanövern um die 200 km/h unterwegs. Erst kurz vor

Gravenbruch konnte der Raser gestoppt werden. Auf das Anhaltesignal reagierte er

umgehend. Ein Atemalkoholtest und ein Drogentest verliefen bei dem 28-jährigen

Fahrer negativ. Bei dem Audi handelte es sich vermutlich um einen nicht als

solchen deklarierten Mietwagen. Dieser wurde nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Offenbach beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen der Hochgeschwindigkeitsfahrt, die

hierzu sachdienliche Angaben machen können bzw. selbst gefährdet wurden. Diese

werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der

Telefonnummer 069/755-46400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (fue) Durch Zeugen wurde die Polizei am Donnerstag, den 10.

März 2022, gegen 22.10 Uhr, in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der

Gutleutstraße gerufen. Dort traf sie auf einen 36-jährigen Mann, der eine

Kopfverletzung aufwies, die später in einem angeforderten Rettungswagen

behandelt wurde.

Der 36-jährige gab an, in besagtem Haus zu Besuch bei Freunden gewesen zu sein.

Dort, im Hausflur, kam es dann zur Begegnung mit dem Bruder des Beschuldigten

und zu einem Streit mit diesem. Der Beschuldigte, ein 35-Jähriger, sei dann

hinzugekommen, habe mit einem Küchenmesser nach dem Geschädigten gestochen und

ihn am Kopf verletzt.

Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung festgenommen werden, die Tatwaffe

wurde nicht aufgefunden. Der 35-Jährige machte keine Angaben zur Sache, er wurde

nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen

dauern an.