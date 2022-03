Dietzhölztal-Steinbrücken: Wer kennt das ehemalige DPD-Fahrzeug?

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge eine Unfallflucht beobachtete, sucht die Polizei nun nach einem ehemaligen DPD-Fahrzeug. Am Dienstag (08.03.2022) parkte ein silberner Suzuki Vitara am linken Fahrbahnrand der Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 6. Gegen 11:40 Uhr fuhr ein Sprinter durch die Lindenstraße. Die rechte Flügeltür des Kastenwagens war offenbar nicht richtig verschlossen und schlug beim Fahren auf und zu. In Höhe des geparkten Suzukis sprang die Seitentür erneut auf und schlug gegen die Frontschürze des grauen Vitara. Der Kastenwagenfahrer verlangsamte zunächst seine Fahrt, fuhr jedoch ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weiter. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher und sein Fahrzeug. Bei dem Kastenwagen soll es sich um ein ehemaliges Zustellerfahrzeug der Firma DPD handeln. Die typische Farbgebung in weiß mit roter Farbe soll noch erkennbar sein. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Sechshelden: Beim Vorbeifahren gestreift

Zwischen dem 02.03.2022, 02.00 Uhr, und dem 03.03.2022, 13:00 Uhr, touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Sechsheldener Straße geparkten grauen VW Scirocco. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Breitscheid: Straßenschild beim Abbiegen umgefahren

Ein Sattelzug, mit polnischer Zulassung, fuhr am Mittwoch (09.03.2022), gegen 15:20 Uhr, auf der Westerwaldstraße. An der Einmündung zur Schönbacher Straße bog der Lkw nach rechts in diese ein. Beim Abbiegen touchierte der Sattelzug das dortige Straßenschild und beschädigte es. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Hinweise zu dem Sattelauflieger mit gelber Plane und dunkler Aufschrift erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Polizei sucht Geschädigten nach einem Unfall

Am Mittwochmorgen (09.03.2022) touchierte ein Mercedes-Fahrer möglicherweise beim Ausparkten einen weißen Audi. Der Audi stand auf dem Parkplatz oberhalb des Parkdecks am Dillenburger Krankenhaus in der Rotebergstraße. Der Besitzer des Mercedes bemerkte den Schaden an seinem Auto als er zu Hause war und informierte die Polizei. Möglicherweise touchierte er gegen 10:00 Uhr, beim Ausparken, den neben ihm stehenden weißen Audi. Dieser müsste an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Polizei Dillenburg bittet den Audi-Besitzer sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dillenburg: beim Rangieren Polo beschädigt

Eine 26-Jährige parkte ihren weißen Polo am 06.03.2022, gegen 18:00 Uhr, auf einem der eingezeichneten Parkplatze in der Viandenstraße. Sie stellte das Auto entgegengesetzt der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2 ab. Als sie am 07.03.2022, um 15:00 Uhr zu ihrem VW zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Offenbar war ein Unbekannter beim Rangieren mit der Anhängerkupplung eines Fahrzeugs gegen die hintere Stoßstange des Polos gestoßen und hatte diese leicht eingedrückt. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten. Ohne seine Personalien zu hinterlassen flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Verlorener Grünschnitt führt zu Unfall

Gestern (10.03.2022) fuhr ein mit Grünschnitt beladener Lkw auf der Kreisstraße von Oberrod kommend in Richtung Mademühlen. Etwa in der Hälfte der Strecke zwischen der Einfahrt zum Campingplatz Krombachtalsperre und Ortsausfahrt Mademühlen löste sich offensichtlich von der Ladefläche Grünschnitt und fiel unmittelbar vor das Auto einer in Richtung Oberrod fahrenden 32-Jährigen. Die Frau konnte ihren blauen Ford Galaxy nicht mehr rechtszeitig anhalten und fuhr über den Grünschnitt. Dabei entstand ein rund 2.000 Euro teurer Schaden an der Frontstoßstange des Galaxy. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die verlorene Ladung zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem mit Grünschnitt beladenen Lkw, der gegen 13:50 Uhr auf der Kreisstraße 86 unterwegs war, geben? Wem ist der Unfallfahrer bekannt? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn- betrunken hinters Steuer gesetzt

Obwohl er offenbar dem Alkohol zugesprochen hatte, setzte sich ein 58-Jähriger in der vergangenen Nacht (11.03.2022) hinter das Steuer seines Dacia. Der Duster-Fahrer fiel den Herborner Polizisten gegen 01:00 im Ballersbacher Weg auf. Der 58-Jährige bog zunächst in die Littaustraße ein, durchfuhr zügig die schmale Einbahnstraße und bog nach rechts in die Feldstraße ab. Die Ordnungshüter schalteten die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ ein. Der Dacia-Fahrer reagierte nicht, sondern setzte seine Fahrt fort. Auch das zusätzlich angeschaltete Blaulicht am Funkwagen veranlasste den 58-Jährigen nicht zum Anhalten. Erst in der Straße „Im Gründchen“ stoppte er sein Auto. Die Beamten bemerkten bei ihrer Kontrolle den starken Alkoholgeruch. Ein Test brachte es auf 1,13 Promille. Der Duster-Fahrer musste mit zur Herborner Polizeistation. Ein hinzugerufener Arzt entnahm dem Mann Blut. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache verlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ehringshausen: Wo ist der sibirische Habicht?

Unbekannte beabsichtigten offensichtlich einen sibirischen Habicht zu stehlen. Die Diebe drangen zwischen Mittwoch (09.03.2022), 19:00 Uhr und Donnerstag (10.03.2022), 09:00 Uhr in das Gartengrundstück in der Brunnenstraße ein. Sie überstiegen einen Doppelstabmattenzaun und gelangten auf das Grundstück. Um an den falknerisch ausgebildeten Habicht zu gelangen, brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss an der Voliere auf. Anschließend versuchten sie den Vogel von der Flugdrahtanlage zu lösen. Der Habicht riss sich offenbar los und flog aus dem Käfig. Als der Besitzer morgens zu der Voliere kam, bemerkte er das aufgebrochene Schloss. Seinen Habicht stellte er später noch einmal im Bereich der Breitenbacher Straße im dort angrenzenden Hochwald fest. Lockversuche des Besitzers schlugen fehl, der Greifvogel flog in Richtung Süden davon. Wer kann Hinweise zum Verbleib des auffallend weißen sibirischen Habichts geben? Am Bein des Vogels befindet sich sein Lederriemchen mit einem Nylonseil. Personen, die den Habicht gesehen haben oder sehen, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Doppelverglasung an Tankstellengebäude beschädigt

Wann genau die Scheibe zerstört wurde, ist nicht bekannt. Festgestellt wurde der Schaden an dem äußeren Fenster der Doppelverglasung am Freitagmorgen (11.03.2022) um 04:45 Uhr. Unbekannte begaben sich offenbar auf das Gelände der Tankstelle im „Dorfgraben“ und zerstörten die vordere Fensterscheibe der Doppelverglasung des Kassenhäuschens. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Dorlar: in Wohnhaus eingedrungen

Auf Bargeld und Schmuck hatten es dreiste Diebe bei ihrem Einbruch am Donnerstag (10.03.2022) abgesehen. Zwischen 15:45 Uhr und 23:15 Uhr brachen sie die Terrassentür des Einfamilienhauses im Wiesenweg auf und drangen in die Wohnung ein. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten samt Bargeld und Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf 1.240 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchs und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wiesenwegs aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Polizei Wetzlar codiert Fahrräder im „Haus der Prävention“ – Telefonische Anmeldung erforderlich

Wetzlar: Am 23. und 24. März 2022, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen im „Haus der Prävention“ in Wetzlar.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten: