Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots) – Einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet ist am Donnerstag 10.03.2022 gegen 16:00 Uhr ein 17-jähriger PKW-Fahrer. Der junge Mann war auf der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem parkenden PKW kollidierte.

Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er. Ermittlungen führte die Polizeistreife zu dem 17-Jährigen aus Otterstadt, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Keine Verstöße bei Schulwegüberwachung

Speyer (ots) – Sowohl am Mittwoch 09.03.2022 als auch am Donnerstagmorgen 10.03.2022 wurde in der Vincentiusstraße der Schulweg überwacht. An beiden Tagen verhielten sich die Verkehrsteilnehmenden vorbildlich.

Es mussten keinerlei verkehrsrechtlichen Verstöße geahndet werden.

Verkehrskontrollen – Trunkenheit im Verkehr und fehlender Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Vier Strafanzeigen waren die Folge von Verkehrskontrollen, die zwischen 10.03.2022, 10:00 Uhr und 11.03.2022, 03:00 Uhr von Beamten der Polizei Speyer durchgeführt wurden.

Um 10:15 Uhr geriet ein 40-Jähriger PKW-Fahrer mit knapp 1 Promille in der Auestraße in eine Verkehrskontrolle, knapp über 1 Promille. Dem Mann aus Speyer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Mit E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs waren um 12:30 Uhr in der Wormser Ladstraße ein 43-Jähriger sowie um 13:30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße ein 28-Jähriger. Gegen die Männer aus Speyer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Am 11.03.2022. um 02:15 Uhr stellten die Beamte in der Karl-Spindler-Straße fest, dass für den Mercedes eines 42-Jährigen kein Versicherungsschutz bestand. Der Mannheimer musste sein Fahrzeug stehen lassen und sich nun strafrechtlich verantworten.