Ettlingen (ots) – Am vergangenen Freitag 04.03.2022 stand in Ettlingen eine Lagerhalle mit 400 darin gelagerten Strohballen in Vollbrand. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von inzwischen geschätzten 200.000 Euro entstanden. In diesem Zusammenhang richtete sich ein möglicher Tatverdacht gegen einen 50-jährigen Mann, der am selben Tag vermisst gemeldet worden war.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und intensiven Suchmaßnahmen unter Einbindung der Feuerwehr und des THW war eine Person dort allerdings nicht aufzufinden.

Schließlich fand der Besitzer einer etwas abseits des Brandortes gelegenen Gartenhütte am späten Donnerstagnachmittag 10.03.2022 den seither vermissten 50-Jährigen tot auf.

Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass der psychisch beeinträchtigte Mann in den Morgenstunden des besagten Freitags zunächst die Scheune aufgesucht hat und mutmaßlich das Heu in Brand steckte. Anschließend setzte er sich allem Anschein nach in der Gartenhütte selbst ein Ende.