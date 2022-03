Schwalm Eder: Die Polizei-News

Melsungen: Dieselkraftstoff aus Heizcontainer gestohlen.

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 4.03.2022, 10:30 Uhr bis Freitag, 11.03.2022, 10:00 Uhr Vermutlich mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus dem Tank eines Heizcontainers in der Melsunger Straße. Die Täter begaben sich zu dem Container auf dem Gelände des Finanzamtes und entfernten das Sicherheitsschloss zum Tank. Anschließend zapfen sie eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff aus dem Tank. Die Höhe des Sachschadens und der Wert der Beute stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Borken-Singlis: 400.000 Sachschaden bei Scheunenbrand

Brand einer Scheune – hoher Sachschaden Brandzeit: 10.03.2022, 16:10 Uhr Am gestrigen Nachmittag kam es zum Brand einer Scheune im Mühlenweg. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 400.000,- Euro. Ein Anwohner im Mühlenweg hatte gestern Nachmittag Rauch im hinteren Bereich der Scheune festgestellt. Innerhalb kürzester Zeit brannte die Scheune, auf deren Dach sich eine Photovoltaikanlage befindet, komplett. Die alarmierte Feuerwehr und das THW konnte das Übergreifen des Brandes auf die Nebengebäude verhindern. Im Inneren der Scheune befanden sich Getreidelager und landwirtschaftliche Gerätschaften. Ein dort abgestellter Mähdrescher wurde noch rechtzeitig aus der Scheune geholt. Das Scheunengebäude brannte vollständig aus, so dass die Photovoltaikanlage und das Innere komplett zerstört wurden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zur Brandursache kann nach derzeitigem Stand noch keine Aussage getroffen werden. Ein Brandermittler der Homberger Kriminalpolizei wird heute die Ermittlungen an der Brandstelle aufnehmen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740