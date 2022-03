Betrügerische Spendensammler in Osthessen unterwegs

Osthessen. Bürgerinnen und Bürger informierten die osthessische Polizei darüber, dass in der Zeit von Samstag (05.03.) bis Donnerstag (10.03.) vor Lebensmittelmärkten in der Hessenstraße in Herbstein sowie der Boyneburgstraße in Fulda, südländisch aussehende Personen mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung vorgaben, Spenden zu sammeln. Sobald die vermeintlichen Spendensammler Geldbeträge von Passanten übergeben bekamen, liefen sie jedoch umgehend fluchtartig davon und behielten Wechselgelder ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Personen möglicherweise mit einem silbernen oder grauen Kombi älteren Baujahres unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen, wegen des betrügerischen Erlangens von Geld- und Sachwerten, aufgenommen.

Daher ergeht der Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und bei Auffälligkeiten die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Horas. Unbekannte versuchten am Mittwoch (09.03.), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Von-Brentano-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einem Fenster des Gebäudes und verursachten hierdurch Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bebra. Eine Firma im Wiesenweg wurde in der Nacht zu Donnerstag (10.03.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen Fensterscheiben von mehreren Gebäuden ein und brachen verschlossene Türen auf. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro. Mitsamt einem noch unbekannten Betrag an Bargeld, flüchteten die Täter schließlich unerkannt und in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohngebäude

Feldatal. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag (05.03.) und Donnerstag (10.03.) in ein Wohngebäude in der Schellnhäuser Straße im Ortsteil Groß-Felda ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Objekt. Die Täter entfernten eine Kamera von einer Hauswand und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW-Auflieger mit brennendem Elektroschrott

BAB 7 Neuenstein (ots)

Am 10.03.2022 befuhr gegen 18:20 Uhr ein mit 21 Tonnen Elektroschrott beladener Sattelzug die A7 vom Kirchheimer Dreieck kommend in nördlicher Richtung.

Der 63 Jahre alte LKW-Fahrer aus dem Raum Oldenburg wurde durch andere Verkehrsteilnehmer auf die Rauchentwicklung aus seinem Auflieger aufmerksam gemacht.

Daraufhin lenkte er den Sattelzug auf den ehemaligen Parkplatz an der Kreuzeiche.

Gemeinsam mit einem weiteren LKW Fahrer gelang es noch, die Sattelzugmaschine vom Auflieger abzusatteln. Im Anschluss versuchten beide Fahrer zunächst, den Brand mit Feuerlöschern abzulöschen, was aber nicht mehr möglich war. Beim Eintreffen der Streife stand der Auflieger bereits in Vollbrand. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Für die Löscharbeiten musste die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Es entstand ein Schaden von ca. 45000 Euro.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich der Schrott im Auflieger immer wieder entzündete. Daher wurde die Ladung durch die Feuerwehr mit einem eigens angeforderten Bagger einer ortsansässigen Firma auseinandergezogen, um diese dann abzulöschen.

Die Feuerwehren aus Kirchheim sowie mehreren Ortsteilen waren mit insgesamt ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

Durch die Hitzeentwicklung kam es auch zu Schäden am Fahrbahnbelag des Parkplatzes.

Mit dem Abtransport der Ladung und des ausgebrannten Aufliegers wurde eine Spezialfirma beauftragt.