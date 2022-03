Kreis Bergstraße

Fürth: Mehrere Autos aufgebrochen / Verdächtige in Richtung Krumbach-Ortsmitte geflüchtet

Fürth (ots) – Zurückgelassene Wertsachen wurden in der Nacht zum Freitag (10. –

11.03.) aus mehreren Autos gestohlen. Bislang sind aus Fürth vier Anzeigen bei

der Polizei eingegangen. Die Schäden belaufen sich auf über 2000 Euro. Die

Fahrzeuge standen in der Kröckelbacher Straße, Erbacher Straße,

Erich-Kästner-Straße und im Höhenweg. Aus den Autos wurden Geldbeutel mit

Papieren, Kleingeld und ein Laptop gestohlen. Für die Aufbrüche schlugen die

Täter entweder eine Scheibe ein oder hebelten mit Werkzeug eine Tür auf.

Nach der Tat an einem schwarzen Seat Leon in der Erbacher Straße, wurden gegen

45 Uhr zwei junge Männer mit schwarzen Kapuzenpullis gesehen. Das Duo ist in

Richtung Krumbach-Ortsmitte geflüchtet.

Wer zu den beschriebenen Personen oder allgemein zu den Taten Hinweise geben

kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252

/ 706-0.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei wiederholt den Hinweis, keine

Wertsachen, auch nicht für wenige Minuten, im Auto zurückzulassen. Vermeintliche

Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz

vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese „Verstecke“ ausfindig

gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen

werden. Kriminelle benötigen oft nur wenige Sekunden, um eine Scheibe

einzuschlagen oder die Tür zu entriegeln.

Südhessen/ Bensheim/ Brensbach: Enkeltrick 2.0 / Polizei informiert über Soziale Medien und hessenWARN

Südhessen (ots) – Nachdem am Donnerstag (10.03.) Betrüger über

WhatsApp-Nachrichten mehrere Tausend Euro in Bensheim und Brensbach ergaunern

konnten, warnt die Polizei auch über die Sozialen Medien und hessenWARN vor der

neuen Betrugsmasche „Enkeltrick 2.0“.

Was ist neu?

Über WhatsApp oder einem anderen Messenger-Dienst werden Personen

angeschrieben, wie z.B. „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist

meine neue Nummer…..muss Geld überweisen….Online-Banking noch

nicht möglich……“.

Im Zuge des Chats wird ein Konto angegeben, auf dem überwiesen werden

soll.

Was ist zu tun?

Auf keinen Fall sofort überweisen. Überprüfen Sie die Angaben. Rufen

Sie bei der Person unter der ihnen bekannten (alten) Telefonnummer

an.

Wie kann man sich vor solchen Nachrichten schützen?

Überprüfen Sie den Datenschutz Ihres Accounts in den Einstellungen.

Schränken Sie z.B. die Sichtbarkeit Ihres Profilbildes für alle

Nutzer ein.

Darmstadt

Darmstadt: Deutlich zu schnell unterwegs / Drei Autofahrern drohen Fahrverbote

Darmstadt (ots) – Nahezu erschreckend fiel die Bilanz einer

Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagabend (10.3.) im Carl-Schenck-Ring, Ecke

Otto-Röhm-Straße, durchgeführt von Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen des

Polizeireviers aus. Innerhalb nur einer Stunde, zwischen 22.50 Uhr und 23.50

Uhr, stoppten die Ordnungshüter sieben Fahrzeuge, die die vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. Bei drei von ihnen

zeigte das Lasermessgerät eine Überschreitung von 26 km/h, 30 und 32 km/h an.

Diesen Fahrern, darunter ein 19-Jähriger, der sich zudem noch in der Probezeit

befand, drohen nun neben empfindlichen Bußgeldern auch Fahrverbote.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/ Griesheim: Ein Hilferuf der anderen Art – Polizei rettet Wellensittich

Einen Hilferuf der ganz anderen Art erhielten Polizeibeamte des 1.Polizeireviers am Freitagvormittag (11.3.) gegen 11.30 Uhr. In Sorge um seinen tierischen Wegbegleiter meldete sich dort ein 71 Jahre alter Mann aus Griesheim und bat die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter dringend um Hilfe. Sein Anliegen betraf seinen Wellensittich, den er seit zwei Tagen unbeaufsichtigt und ohne Futter aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes zu Hause zurücklassen musste. Voller Sorge bat er die Beamtinnen und Beamten nun, sich dem gefiederten Freund anzunehmen. Diese überlegten nicht lange, holten sich den Wohnungsschlüssel und erlösten den kleinen Vogel aus seiner misslichen Lage. Mit Futter und frischem Wasser ausgestattet darf der kleine Freund jetzt in der Obhut des Tierheimes auf die Genesung seines Besitzers und dessen Rückkehr nach Hause warten.

Dieburg: Renitenter Ladendieb schlägt um sich und flüchtet / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Renitent hat ein noch unbekannter Mann Donnerstagabend (10.3.)

reagiert, als er gegen 19.15 Uhr von dem Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in

der Lagerstraße auf den Diebstahl von Tabakwaren angesprochen wurde. Zuvor hatte

der Mitarbeiter den Tatverdächtigen dabei beobachten können, wie sich der

Unbekannte lose Tabakware in eine mitgebrachte Dose steckte und den Laden ohne

zu bezahlen verlassen wollte. Als er den Mann ansprach schlug dieser sofort um

sich, beschimpfte den Mitarbeiter und flüchtete zu Fuß mit zwei weiteren

Begleitern, die offenbar auf den Mann vor dem Geschäft gewartet hatten.

Glücklicherweise verfehlten die Schläge ihr Ziel so dass der Ladendetektiv nicht

verletzt wurde. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist nun mit dem Fall betraut und

hat ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Die Beamten suchen Augenzeugen des Vorfalls beziehungsweise Hinweisgeber, die

Aufschluss über die Identität des Flüchtenden geben können. Dieser wurde als

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er schwarze „Nike“

Schuhe mit auffallend roten Sohlen und war mit einer grauen Jeans, einer grünen

Bomberjacke mit orangefarbenen Innenfutter sowie einem schwarzen Pullover

bekleidet. Zudem führte er eine Umhängetasche mit weißem Logo und der Aufschrift

„187 Straßenbande“ mit sich. Auf seinem Kopf wurde eine schwarze Bascup mit

Schriftzug des Fußballvereins „Eintracht Frankfurt“ wahrgenommen. Alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer

06071/96560 entgegengenommen.

Griesheim: Diebe im Mehrfamilienhaus / Bargeld aus Wohnung gestohlen / Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte

Täter in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (8.3.), 16 Uhr und Mittwoch (9.3.)

ihr Unwesen in der Uthmannstraße getrieben, sich Zugang zu der Wohnung eines

Mehrfamilienhauses verschafft und dort 200 Euro Bargeld entwendet. Das

Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat

ein Verfahren eingeleitet. Für die Aufklärung der Tat suchen die Beamten Zeugen,

denen im Tatzeitraum und in Tatortnähe möglicherweise verdächtige Personen

aufgefallen sind. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern zu melden.

Groß-Gerau

Raunheim: Transporter im Visier Krimineller

Raunheim (ots)

Einen in der Ringstraße abgestellten Transporter der Marke VW brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (11.03.) auf. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort ließen sie anschließend einen Aufbruchhammer, der auf dem Bau Verwendung findet, mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.