Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Jugendliche griffen Passanten an – Offenbach

(aa) Ein Passant wurde am Mittwochnachmittag am Aliceplatz mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Gegen 15.40 Uhr hielt sich der 45-Jährige in der Fußgängerzone in Höhe der Hausnummer 11 auf, als er von vier Jugendlichen in ein Wortgefecht verwickelt wurde. In dessen Verlauf sprühte ihm einer aus Gruppe etwas ins Gesicht. Eine aufmerksame Zeugin eilte dem Verletzten zur Hilfe, der nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren in eine Klinik nach Frankfurt kam. Die 14 bis 17 Jahre alten Jungs, die zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet waren, flüchteten. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Zeugensuche nach Einbruch in Schreibwarengeschäft – Heusenstamm

(fg) Zigaretten, Schreibutensilien und Tabakwaren nahmen Einbrecher mit, die in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.40 Uhr, in ein Schreibwarengeschäft in der Frankfurter Straße eingedrungen waren. Die Unbekannten zerstörten zunächst den Schließzylinder der Haupteingangstür, ehe sie das Innere des Ladens betraten. Im Laden schmissen die Einbrecher einen Verkaufsständer um. Anschließend flohen die Diebe mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer sah die Fahrweise? – Langen

(jm) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochnachmittag im Bereich Bundesstraße 486/Südliche Ringstraße unterwegs waren. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine Fahrschülerin mit ihrer Fahrlehrerin in einem weißer Audi (Fahrschulauto) die Südliche Ringstraße entlang und bog auf die B 486 in Richtung Dreieich ab. Als sich das Fahrschulauto auf dem rechten Einfädelstreifen befand, kam nach ersten Angaben von hinten ein Mitsubishi Outlander und überholte rechts den weißen Audi, so dass der Wagen nach links auf den Fahrstreifen abgedrängt wurde. Der graue Mitsubishi (mit OF-Kennzeichen) fuhr anschließend weiter. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Wo steht ein beschädigter Kleinwagen? – Hanau

(aa) Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens verursachte am Dienstagabend in der Nordstraße einen Unfall und machte sich anschließend davon. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben dank einer aufmerksamen Zeugin erste Hinweise. Gegen 18.30 hatte der mit mehreren jungen Männern besetzte Wagen den Parkplatz in Höhe der Hausnummer 34 befahren. Beim anschließenden Rückwärtsfahren stieß der Pkw gegen das Heck eines dort geparkten roten Mini ONE. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro an dem Mini. Das Verursacherfahrzeug dürfte auch einen sichtbaren Schaden am Heck haben. Die Fragen lauten also: Wo steht ein schwarzes und hinten beschädigtes Auto, an dem HU-Kennzeichen angebracht sind? Wer hat den Pkw gefahren? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Getankt und nicht bezahlt: 44-jährigen Volvo-Fahrer gestellt – Gelnhausen/Hailer

(fg) Der Fahrer eines Volvos mit schwedischem Kennzeichen betankte am Donnerstagnachmittag seinen Wagen an der Tankstelle im Lützelhäuser Weg in Hailer und fuhr anschließend davon, mutmaßlich ohne seine Tankrechnung zu begleichen. Der Tankstellenbetreiber beobachtete den Vorfall und fuhr dem Volvo-Fahrer, der das Tankstellengelände in Richtung Autobahn 66 verlassen hatte, in Fahrtrichtung Fulda hinterher. Im weiteren Verlauf verfolgte der Geschädigte den Flüchtenden mit seinem Fahrzeug bis zur Anschlussstelle Steinau an der Straße, wo der Volvo-Fahrer die Autobahn verließ. Dem Tankstellenbetreiber gelang es letztlich, den Volvo-Fahrer im Bereich des Sportplatzes in Marborn zu stellen und diesen an der Weiterfahrt zu hindern. Der bis dato Unbekannte setzte jedoch mit seinem Kombi zurück und beschädigte hierbei das Auto des Geschädigten leicht am Frontstoßfänger. Der Volvo-Fahrer flüchtete erneut in Richtung Industriegebiet Steinau an der Straße; im Rahmen der Fahndung machte eine Streife den Volvo ausfindig und nahm den 44 Jahre alten Fahrer vorläufig fest. Der 44-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste nach Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Neben der mutmaßlichen Unfallflucht hat sich der 44-Jährige wegen des Verdachts des Tankbetrugs strafbar gemacht.

Ohne Führerschein und offenbar unter Drogen gefahren – Bad Orb/Orb

(fg) Mit mehreren Strafverfahren hat eine 44 Jahre alte Frau aus Bad Orb zu rechnen, nachdem sie am Donnerstagnachmittag in der Leopold-Koch-Straße in ihrem BMW kontrolliert worden war. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 44-Jährige offenbar Drogen konsumiert hatte und dennoch im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 3er BMW war weder versichert noch zugelassen und wurde mit nicht gestempelten und nicht für das Fahrzeug zugeteilten Kennzeichen geführt. Im Rahmen der Sistierung auf die Dienststelle soll die Frau laut umher geschrien und die beteiligten Beamten sowie den für die Blutentnahme bestellten Arzt beleidigt haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die 44-Jährige entlassen.

Blitzermeldung: Bitte fahren Sie nicht schneller als erlaubt!

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 11. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken. Darüber hinaus messen die Polizisten auch zum Schutz unserer Kinder vor einer Schule sowie im Bereich einer Seniorenwohnstätte.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: