Johanniskreuz: Am Sonntag 20. April bietet das Haus der Nachhaltigkeit von 10-14 Uhr eine kurzweilige Wanderung durch den erwachenden Frühlingswald an. Bei der etwa 4-stündigen Tour gibt es viel Spannendes und Erstaunliches zu erfahren. Eine Hommage an den Wald, der seinen großen Tag alljährlich am Internationalen Tag der Wälder feiert.

Die Natur erwacht langsam aus dem Winterschlaf. Auch wenn die Nächte noch frostig sind, steht alles Leben in den Startlöchern. Im Wald ist das eine ganz besondere Zeit.

Biosphären-Guide Susanne Lorenz wird die Tour leiten und macht auf einige faszinierende Geheimnisse im frühlingshaften Wald aufmerksam. Einige Spezies sind nur jetzt zu finden, solange die Sonne noch ungehindert durch die Kronen der Bäume strahlt. Auch viele Tiere stimmen sich bereits auf den Frühling ein.

Wie wichtig der Wald als „grünen Lebensader“ für uns alle ist und dass er positiv auf Körper, Geist und Seele wirkt, belegen nicht nur wissenschaftliche Studien. Er ist Sauerstoffspender und Wasserspeicher, Luftfilter und Klimaschützer, Erholungs- und Gesundheitsraum, Holzlieferant und Arbeitgeber, Heimat unzähliger Tier- und Pflanzenarten. Doch Millionen Bäume sind seit 2018 durch Hitzewellen, Dürre, Stürme und Starkregen in Rheinland-Pfalz abgestorben. Auch unsere Region ist betroffen. Wald ist Zukunft, eine Zukunft ohne Wald mag man sich kaum vorstellen.

Die Anmeldung erfolgt online über www.hdn-pfalz.de http://www.hdn-pfalz.de/ >.

Termin: Sonntag, 20.03.2022 von 10 – 14 Uhr

Start beim Haus der Nachhaltigkeit

Streckenlänge ca. 7 km

Kostenfrei