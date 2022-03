Polizeigewahrsam wegen Unbelehrbarkeit

Mainz-Altstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Polizei

mehrfach wegen Meldungen zu aggressiven Personen im Einsatz. Da sich einer der

beiden bis zum Schluss unbelehrbar und uneinsichtig zeigte, verbrachte er die

darauffolgenden Stunden im Polizeigewahrsam.

Bereits um 22:17 Uhr fielen zwei polizeilich bekannte Personen in der Großen

Langgasse auf. Einer der beiden war zuvor gestürzt und beide schrien laut herum.

Passanten verständigten daher die Polizei, die jedoch feststellen konnte, dass

es beiden Männern gut ging.

Um 00:47 Uhr begaben sich die beiden Männer in einen Hausflur in der

Lotharstraße. Anstatt dort Ruhe zu geben, schrien beide wieder lautstark herum.

Die besorgten Anwohner verständigten daher erneut die Polizei. Einer der beiden

verließ auf Aufforderung durch die eingesetzten Beamten sofort die Örtlichkeit.

Der andere fing jedoch an darüber zu diskutieren. Dem daraufhin ausgesprochenen

Platzverweis kam der 36-Jährige erst nach, nachdem ihm angedroht wurde, dass er

andernfalls in Gewahrsam genommen werden würde.

Weil er sich um 01:36 Uhr weigerte, ein Geschäft in der Großen Bleiche zu

verlassen, rief ein Mitarbeiter die Polizei. Da sich bei dem 36-Jährigen keine

Besserung oder Einsicht abzeichneten, wurde er von den eingesetzten Beamten für

den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

Kassiererin bekommt Kopfnuss von aggressivem Kunden

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am gestrigen Mittwoch kam es um 16:49 Uhr zu

einer Körperverletzung in einer Discounterfiliale im Stadtteil

Hartenberg-Münchfeld.

Ein Kunde beschwerte sich in der Warteschlange an der Kasse darüber, dass die

Kassiererin zu langsam arbeiten würde und wollte ihren Chef sprechen. Die

27-jährige Mainzerin, die zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Kunden

abkassierte, begab sich daraufhin zum Büro des Chefs. Der Aggressor folgte ihr

und verwickelte sie vor dem Büro erneut in eine Diskussion. Plötzlich gab er der

27-Jährigen unvermittelt eine Kopfnuss und flüchtete anschließend aus dem

Discounter.

Die Kopfnuss traf die Mainzerin im Gesicht, sodass ihre Unterlippe aufplatzte

und die Nase schmerzte.

Personenbeschreibung des Kunden:

männlich

ca. 40-50 Jahre alt

ca. 170-175 cm groß

schlanke Figur

kurze, dunkelblonde, nach oben gegelte Haare

blaue Augen

dunkelblaues Poloshirt

dunkelblaue Jeans

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Lkw-Kontrollen auf der A61 – Fast jeder Transport musste

beanstandet werden

A61 Rheinhessen (ots) – Abfalltransporte standen am Mittwoch 09.03.2022 im

Mittelpunkt einer gemeinsamen Großkontrolle von Polizei und der

Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz auf einem Parkplatz an der

A61 bei Welgesheim.

Von 08.00 bis 14.00 Uhr überprüften die Spezialisten für den gewerblichen

Güterverkehr insgesamt 15 Transporte. 13 Transporte wurden beanstandet. Die

Folge waren zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrere

Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Fahrer ihre vorgeschriebenen Pausen nicht

eingehalten hatten, zu schnell gefahren sind, falsch geladen hatten oder

technische Mängel an ihren Fahrzeugen festgestellt wurden.

Ein Lkw aus dem Raum Wörrstadt war mit Erdaushub unterwegs, der mit Zustimmung

eines Landwirtes illegal auf einem Feld bei Ingelheim entsorgt werden sollte.

Neben entsprechenden Anzeigen für alle Beteiligten musste der 26-jährige Fahrer

aus Bingen den Aushub wieder zur Baustelle zurückbringen, wo er geladen hatte.

Ein anderer Lkw war mit Altkleidern auf dem Weg in die Niederlande. Das Fahrzeug

war für den Transport ungeeignet und die Ladung verrutscht. Dem 42-jährigen

Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Chef muss damit rechnen, dass sein

Gewinn aus dem Transport eingezogen wird.

Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am gestrigen Mittwoch kam es im

Dr.-Martin-Luther-King-Weg am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte eine 43-jährige Mainzerin die Fahrbahn

auf Höhe der Bushaltestelle „Universität“ überqueren, achtete dabei jedoch nicht

auf den fließenden Verkehr. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer

38-jährigen Autofahrerin, die in diesem Moment den Dr.-Martin-Luther-King-Weg in

Fahrtrichtung Am Judensand befuhr. Trotz Vollbremsung und eingeleitetem

Ausweichmanöver touchierte das Auto die 43-Jährige mit dem linken vorderen

Kotflügel und dem Außenspiegel.

Die Fußgängerin fiel verletzt zu Boden. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. Genaue Verletzungen sind aktuell noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall

aufgenommen.

Mainz – Ladendiebstahl durch Verkehrskontrolle geklärt

Mainz (ots) – Am 03. Dezember 2022 kam es zu einem Ladendiebstahl in einem

Bekleidungsfachgeschäft in der Mainzer Innenstadt. Eine weibliche Täterin

entwendete Oberbekleidung im Wert von ca. 100,- EUR und wurde dabei von einer

Verkäuferin entdeckt. Als diese sie aufhalten wollte, stieß die Täterin die

Verkäuferin zur Seite und konnte mit dem Diebesgut entkommen. Bei der

Anzeigenerstattung konnte die Verkäuferin der Polizei die Täterin gut

beschreiben und ein Foto übergeben.

In einer der folgenden Nächte führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Mainz

1 allgemeine Verkehrskontrollen zur Überwachung des motorisierten

Individualverkehrs (MIV) durch. In einem der Fahrzeuge erkannte ein

Polizeibeamter eine Frau, die sowohl der Beschreibung, als auch dem vorliegenden

Foto entsprach. Die seitdem geführten Ermittlungen bestätigten nun den

Tatverdacht gegen die 28-jährige Mainzerin. Gegen sie wird nun ein

Ermittlungsverfahren wegen „räuberischen Diebstahls“, weil die Verkäuferin

weggestoßen wurde, geführt.

Das Fertigen und spätere Übergeben eines Fotos im Rahmen einer

Anzeigenerstattung ist auf Grundlage der geltenden Rechtslage möglich. Eine

Veröffentlichung eines Fotos einer Person ohne deren Einwilligung stellt in der

Regel jedoch einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz dar. Private

Fahndungsaufrufe und damit verbundene Veröffentlichungen, wie zuletzt in Mainz

geschehen, sollten daher unterbleiben.

Unfallflucht

Bingen-Büdesheim, Gewerbepark, 09.03.2022, 17.15 Uhr bis 19.00 Uhr

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.00 Uhr wurde ein im Gewerbepark, Bereich Netto, abgestellter PKW VW T-Roc mit MZ-Kennung, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Bingen, Mainzer Straße, 10.03.2022, 08.30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Kleinkraftrad angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass am Kleinkraftrad noch das Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht war. Der Fahrer räumte ein, den Abschluss einer neuen Versicherung vergessen zu haben.

Feuerwehreinsatz

Bingen-Büdesheim, Pfarrer-Beichert-Straße, 10.03.2022, 02.29 Uhr

Über die Leitstelle wurde der Polizei ein Feuer in der Pfarrer-Beichert-Straße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf bereits eingetroffene Kräfte der Feuerwehr. Das von unbekannten Personen auf einem Betonboden im Hinterhof mit Dachlatten hergerichtete „Lagerfeuer“ wurde gelöscht. Verantwortliche Personen konnten nicht festgestellt werden. Es entstand kein Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Körperverletzung

Bingen-Bingerbrück, Hauptbahnhof, 10.03.2022, 01.34 Uhr

Über Notruf wurde der Polizei eine Schlägerei auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Bingen gemeldet. Vor Ort konnten der 26 jährige Geschädigte sowie der Mitteiler angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Geschädigte dem ihm bekannten Täter Geld geliehen hatte, welches er zurückforderte. Es kam zur tätlichen Auseinandersetzung, bei der der 26 jährige 4 stichförmige Verletzungen, vermutlich mittels Messer zugefügt, erlitt. Er wurde medizinisch versorgt. Der 30 jährige Beschuldigte konnte ermittelt werden. Einen Messerangriff bestritt er; er habe lediglich 2 mal zugeschlagen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen-Dietersheim, Bachweg, Feststellungszeit 09.03.2022, 21.00 Uhr

Im Bachweg wurde die Seitenscheibe eines PKW Toyota mit KLE-Kennzeichen durch unbekannten Täter eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Unfallflucht

Bingen, Dr,-Sieglitz-Straße, Nacht vom 08.03.2022 auf 09.03.2022

In der Nacht vom 8.03.2022 auf 09.03.2022 wurde ein in der DR.-Sieglitz-Straße, Höhe Anwesen Nummer 26, ordnungsgemäß geparkter PKW mit BIN Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Unfall mit leichtem Personenschaden

Gensingen, 09.03.2022, 11.58

Zu einem Unfall mit leichtem Personenschaden kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 400 zur Landesstraße 242. Dabei fuhr ein PKW auf einen anhaltenden Kleintransporter auf. Der 29 jährige Unfallverursache wurde leicht verletzt, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Sachbeschädigung in Weinberg

Bingen-Dromersheim, Gemarkung, Weinberge, Feststellungszeit 07.03.2021

Unbekannte Täter durchtrennten in einem Weinberg mehrere Drähte. Zudem wurden zirka 50 Meter Draht von Metallpfosten entfernt, auf dem Boden abgelegt und mit altem Rebholz bedeckt, wahrscheinlich, um zu erreichen, dass sich der Draht beim Mulchen in der Mulchwalze verwickelt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Kennzeichen von Hänger gestohlen

Bingen-Kempten, Seppel-Loos-Straße, Nacht vom 08.03.2022 auf 09.03.2022

Bisher unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen mit MZ-Kennung von einem Anhänger, der neben der Feuerwache in Bingen-Kempten geparkt war. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Kennzeichendiebstahl

Bingen-Kempten, Grabenstraße, Nacht vom 08.03.2022 auf 09.03.2022

Bisher unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen mit MZ-Kennung von einem in der Grabenstraße, Höhe Anwesen Nummer 58, abgestellten PKW Ford Fiesta. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Tätliche Auseinandersetzung

Sprendlingen, Schmittstraße, 09.03.2022, 08.03 Uhr

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen 3 männlichen Personen kam in der Schmittstraße in Sprendlingen. Ein 46 jähriger wollte einen ihn bekannten 40 jährigen aufgrund zurückliegender Probleme zur Rede stellen. Als der später Geschädigte auf die zweite Person zuging, zog diese ein Pfefferspray und sprühte dem 46 jährigen ins Gesicht. Ein Bekannter des Täters kam hinzu und unterstützte diesen bei der sich anschließenden Auseinandersetzung, bei der der 46 jährige auch mehrmals getreten wurde. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Geschädigte im Rettungswagen bereits medizinisch versorgt. Während der Anzeigenaufnahme kam der Täter zurück und führte aus, dass er sich nur habe verteidigen wollen, da er von einem Angriff ausgehen musste. Zu der dritten beteiligten Person konnte der Geschädigte keine Angaben machen, da seine Sicht durch die Wirkung des Pfeffersprays eingeschränkt war. Täterseits wurden keine Angaben getätigt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.