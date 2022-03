Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots) – Die Autobahnpolizei Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim

führte am Mittwoch, 09.03.2022 zwischen 09.30 Uhr und 16.00 Uhr in

Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) auf dem

Parkplatz „Linsenbühl“ an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden insgesamt 52 Fahrzeuge und 88 Personen kontrolliert. Hierbei wurden

7 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt.

Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Alle

sieben Autofahrer müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Drei weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige

Zwei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit

einem Auto unterwegs

einem Auto unterwegs Sicherstellung von rund 15 Gramm Marihuana sowie mehreren

Tabletten

An der Kontrollstelle waren insgesamt 18 Beamte der Polizeireviere und

Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei Bruchsal

mit 22 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu

einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Durchsuchungsmaßnahmen der Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ wegen Verdachts von Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten Impf- und Testnachweisen

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie des Polizeipräsidiums

Mannheim:

Nachdem die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ des PP

Mannheim bereits im Januar erfolgreich bei mehreren Privatpersonen

Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt hatten, um ge- bzw. verfälschte Impfpässe

oder Impfnachweise sicherzustellen, kam es in den frühen Morgenstunden des

Donnerstages zu erneuten Durchsuchungsmaßnahmen.

Durch die Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim wurden siebzehn

Durchsuchungsbeschlüsse gegen Tatverdächtige im Alter von 14 bis 80 Jahren bei

den zuständigen Amtsgerichten beantragt und von dort erlassen.

Es wurden erneut dreizehn Objekte im Bereich der Städte Heidelberg und Mannheim

sowie der Landkreise Rhein-Neckar und Heilbronn durchsucht, um die falschen

Dokumente, mittels derer die Tatverdächtigen versucht haben sollen, ein

(digitales) Impfzertifikat zu erlangen, aufzufinden. Auch hier war die Polizei

in der Mehrheit der Ermittlungsverfahren durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

hiesiger Apotheken über den Versuch der Tatverdächtigen informiert worden.

Die Durchsuchungsmaßnahmen führten zum Auffinden einer Vielzahl von mutmaßlich

gefälschten Impfausweisen, mutmaßlich missbräuchlich erlangten digitalen

Impfnachweisen und mehrerer Blanko-Bescheinigungen einer Schnellteststation.

Zudem wurden mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der

Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ in diesem Zusammenhang dauern weiter an.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit ver- oder gefälschten

Impfausweisen steigt weiterhin an. Aktuell werden etwa 360 Sachverhalte durch

die Ermittlerinnen und Ermittler der EG „Zertifikat“ bearbeitet. Neben

Privatpersonen melden sich auch Firmen oder Behörden bei der Kriminalpolizei, um

Anzeige zu erstatten.

Mannheim/ Heidelberg: Sieben Ladendiebe festgenommen; Wachsamer Ladendetektiv stellt gleich mehrere Langfinger an einem Tag

Mannheim / Heidelberg (ots) – Ein besonders wachsamer Mitarbeiter eines

Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße in Heidelberg verständigte am Mittwoch

vier Mal das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, nachdem im Laufe des Nachmittags

gleich mehrere Ladendiebe in demselben Geschäft zugeschlagen hatten.

Gegen 12:50 Uhr ging der erste Anruf bei der Polizei ein. Ein 24-Jähriger soll

kurz zuvor ein Paar Schuhe aus der Verkaufsauslage des Bekleidungsgeschäfts

entnommen und dieses dann gegen seine eigenen getauscht haben. Seine Schuhe habe

der 24-Jährige dann wiederum in einem ebenfalls entwendeten Rucksack verstaut.

Zielstrebig soll er schließlich den Ausgang angesteuert haben, ohne die Ware im

Wert von rund 205 Euro zu bezahlen.

Rund fünf Stunden später dann ein erneuter Anruf des 38-jährigen Ladendetektivs.

Ein 28-Jähriger soll eine Jacke im Wert von rund 220 Euro aus der

Verkaufsauslage entnommen haben, diese dann unter seine eigene Jacke gezogen und

im Anschluss die Geschäftsräume, ohne Bezahlung der Ware, verlassen haben. Als

die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor Ort eintrafen und den

Langfinger durchsuchten, fanden sie neben dem Diebesgut auch eine kleine Menge

Rauschgift. Der 28-Jährige sieht nun nicht nur einer Strafanzeige wegen

Diebstahls entgegen, sondern auch wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Nur eine halbe Stunde später, gegen 18:30 Uhr, meldete sich der Mitarbeiter des

Bekleidungsgeschäfts dann erneut. Ein 33-Jähriger soll mit seiner Sporttasche

eine Umkleidekabine mit mehreren Kleidungsstücken aufgesucht haben und in der

Folge nur noch mit der Tasche in der Hand wieder aus dieser herausgekommen sein.

Als der Ladendetektiv die Umkleidekabine aufsuchte und die fehlenden

Kleidungsstücke nicht auffinden konnte, eilte er dem 33-Jährigen, der das

Geschäft bereits verlassen hatte, hinterher. Wie sich herausstellte, hatte der

33-Jährige die Ware im Wert von rund 340 Euro in seiner mitgeführten Sporttasche

verstaut.

Gegen 19:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte

dann erneut aus. Dieses Mal hatte der 38-Jährige gleich zwei Ladendiebe

gestellt, die offenbar gemeinsam unterwegs waren. Zunächst machte den

38-Jährigen das Verhalten eines 26-Jährigen stutzig, der mehrere Kleidungsstücke

aus der Verkaufsauslage entnommen und anschließend die Umkleidekabine aufgesucht

hatte. Als der 26-Jährige diese dann wenig später mit deutlich weniger

Warenartikel wieder verließ und zielstrebig in Richtung Ausgang steuerte,

stellte er den jungen Mann zur Rede. Wie sich zeigte, hatte dieser die

Kleidungsstücke unter seine eigenen gezogen. Sein 18-jähriger Komplize ging

dabei identisch vor. Auch er trug mehrere Kleidungsstücke unter seiner eigenen

Bekleidung. Insgesamt entwendeten die beiden Langfinger Waren im Wert von über

1500 Euro. Die beiden Männer wurden zur weiteren Abklärung mit auf das

Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Auch im Stadtgebiet Mannheim rückte die Polizei gestern zwei Mal aus, nachdem

gegen 13:00 Uhr ein 39-Jähriger mehrere Parfüms in einem Gesamtwert von rund 205

Euro aus einem Drogeriemarkt in E1 entwendet hatte und ein 31-Jähriger gegen

19:30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in P3 Parfüms und Kleidung in einem Gesamtwert

von rund 208 Euro entwendet hatte. Auch in diesen beiden Fällen verständigten

wachsame Mitarbeiter der jeweiligen Ladengeschäfte die Polizei.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in den

Mannheimer Innenstadt-Quadraten. Eine 44-jährige Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem

VW Golf in der Straße zwischen den Quadraten L 3 und M 3a in Richtung Kaiserring

unterwegs. An der Kreuzung L 3/ M 4a nahm sie einer 25-jährigen Audi-Fahrerin,

die in Richtung Kunststraße unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihr

zusammen. Dabei zogen sie beide Fahrerinnen Verletzungen im Nackenbereich zu und

wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Sowohl der VW als auch der

Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro

geschätzt.

Gegen die 44-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit vier beschädigten Autos

Mannheim-Neckarau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil

Neckarau wurden vier Autos zum Teil erheblich beschädigt. Ein 55-jähriger Mann

war gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Wörthstraße in Richtung

Rheingoldstraße unterwegs. Zwischen Wilhelm-Wundt-Straße und Schwingstraße

verlor der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein

Fahrzeug und prallte gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos, einen Skoda,

einen Hyundai und eine Dacia. Da nicht abschätzbar war, inwiefern sich der

55-Jährige Verletzungen zugezogen hatte, wurde er zur Untersuchung und

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mercedes des 55-Jährigen wurde abgeschleppt. Der insgesamt entstandene

Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Wohlgelegen: Mit dem Wohnmobil in Engstelle gefahren

Mannheim (ots) – Ein 86-jähriger Mann ist am frühen Mittwochnachmittag im

Stadtteil Wohlgelegen mit seinem Wohnmobil in eine Engstelle gefahren und hat

dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior war gegen 14 Uhr mit seinem

Wohnmobil in der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Auf der

ABB-Brücke missachtete er die Beschilderungen aufgrund der Fahrbahnverengung und

fuhr in die dortige Engstelle mit einer maximalen Durchfahrtsbreite von 2,10

Metern ein. Da sein Wohnmobil jedoch eine Breite von 2,35 Meter aufweist, stieß

er gegen die beiden seitlichen Begrenzungen, die hierdurch beschädigt wurden. An

seinem Fahrzeug wurde die gesamte Beifahrerseite beschädigt, der Spiegel und der

vordere Stoßfänger wurden teilweise abgerissen sowie ein Fenster splitterte.

Zudem fiel ein auf dem Heckträger mitgeführter Motorroller auf die Fahrbahn. Der

Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Da der 86-Jährige mit der Situation überfordert zu sein schien, wurde die

zuständige Führerscheinstelle informiert, die nun weitere

fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen prüft.

Gegen den Mann wird inzwischen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt.

Mannheim-Oststadt: Gürteltasche aus PKW entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Mittwoch um 13 Uhr stellte ein 47-jähriger Mann

seinen Smart auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße in Mannheim ab.

Als er gegen 22 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass die

Scheibe auf der Beifahrerseite aufgebrochen war. Aus dem Fahrzeug entwendete der

Unbekannte die Gürteltasche des Mannes, in welcher sich persönliche Dokumente

und eine Kreditkarte befand. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen

Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen

besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche etwas

Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder Hinweise auf Tat oder Täter

geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/174-3310 zu melden.