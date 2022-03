Wiesloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer/Autofahrerin beschädigte am

Mittwoch einen VW Tiguan, der zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz

des Floraparks in der Hauptstraße geparkt war. Anschließend fuhr der oder die

Autofahrer/Autofahrerin weiter und hinterließ einen Sachschaden von nahezu

3.000.- Euro.

Aufgrund der Beschädigungen des VW Tiguan ist es nicht ausgeschlossen, dass das

Fahrzeug des Verursachers/der Verursacherin auch deutliche Beschädigungen

aufweist.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch, tel.: 06222/5709-0 zu

wenden.

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer von Fahrbahn abgekommen – leicht verletzt

Gaiberg (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 13:50 Uhr kam ein 21-jähriger

Peugeot-Fahrer auf dem Gaiberger Weg von der Fahrbahn ab, überschlug sich und

wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige war vom Kohlhof kommend in Richtung

Gaiberg unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der

Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Anschließend riss er das Lenkrad

nach rechts, überquerte die beiden Fahrspuren und fuhr einen Abhang hinunter.

Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-jährige

Fahrer, der alleine in dem Auto saß, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug

befreien. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Er musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sein

Auto wurde abgeschleppt.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden

Wiesenbach (ots) – Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, kollidierte im Kreuzungsbereich

Hauptstraße / Poststraße eine 85-jährige Peugeot-Fahrerin mit einem 62-jährigen

LKW-Fahrer. Die 85-Jährige wollte von der Poststraße nach links auf die

Hauptstraße abbiegen, als sie die Vorfahrt des LKW-Fahrers missachtete. Der

Peugeot wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in

Höhe von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Hotelgaragen geraten in Brand; 15.000 Euro Sachschaden; Feuerwehrmann leicht verletzt

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am gestrigen Mittwoch, gegen 17:30 Uhr

stellten Hotel-Beschäftigte in der Liselottestraße auf dem Garagendach des

Hotels Rauchentwicklung fest.

Schnell konnte die Brandausbruchstelle gefunden werden. Es stellte sich heraus,

dass eine Restmülltonne, die in den Garagen abgestellt war, völlig ausgebrannt

war und die Flammen auf die zwei Garagen übergriffen waren.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet Müll in einer der

240l-Restmülltonne in Brand. Das Feuer griff schnell auf in den Garagen

gelagerte Gegenstände und auf zwei der drei Garagen selbst über.

Insgesamt waren fast 30 Rettungskräfte am Brandort eingesetzt.

Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brands auf andere Gebäudeteile

verhindert werden.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und kam mit dem

Rettungswagen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Weitere Personen in dem Hotel wurden nicht verletzt. Der Schaden an den beiden

Garagen wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung durch den

weggeworfenen Müll aus.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 11-Jährige zündeln mit Feuerwerkskörper und ein Grünstreifen an der B291 gerät in Brand

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bevor etwas Schlimmeres passieren konnte,

löschte ein vorbeifahrender Autofahrer den kleinen Brand einer Grünfläche am

Straßenrand.

Am gestrigen Mittwoch, kurz nach 18 Uhr zündelten, wie sich erst später

herausstellte, zwei 11-jährige Jungen an der Lärmschutzwand der B291 mit

Feuerwerkskörper. Dadurch entzündete sich der Grünstreifen zwischen der Fahrbahn

und der Lärmschutzwand auf einer Fläche von circa acht Quadratmeter. Es entstand

ein kleiner Wiesenbrand. Die beiden verursachenden Jungen rannten davon.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer löschte den Brand und verhinderte ein

Ausdehnen des noch kleinen Flächenbrands. Anschließend goss die Feuerwehr

Oftersheim nochmals vorsorglich großzügig Löschwasser über die Grasfläche.

Die B291 in Fahrtrichtung Zähringerstraße musste während der Löscharbeiten der

Feuerwehr einseitig für circa 15 Minuten gesperrt werden.

Zwar waren die beiden Jungen davongerannt, aber abends kamen sie gemeinsam mit

ihren Eltern zum Polizeirevier Schwetzingen und gestanden ihre „verbotene

Aktion“.

Sicherlich ist ihnen die Tragweite erst im Nachhinein bewusstgeworden. Sie

haben, wenn auch mit einer kleinen Verzögerung, dennoch Verantwortung für ihre

Leichtsinnigkeit und ihre Fehler übernommen.

Für die Polizei ist die Sache erledigt und die beiden 11-jährigen Kinder müssen

mit keiner Anzeige rechnen.

Vielleicht aber finden die Beiden auf diesem Weg Interesse an der Feuerwehr und

können bald selbst beispielsweise in der Jugendfeuerwehr aktiv werden und damit

wieder etwas im Brandschutz gut machen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an der Einmündung – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, fuhr ein

52-jähriger VW-Fahrer auf der Grenzhöfer Straße in Richtung Eppelheim. An der

Einmündung Handelsstraße bog der Mann nach links ab. Im Einmündungsbereich kam

es zum Zusammenstoß mit einem Seat, welcher die Grenzhöfer Straße aus Eppelheim

kommend befuhr. Durch den Unfall wurden weder der VW-Fahrer noch der 23-jährige

Mann im Seat verletzt. Der Sachschaden liegt bei fast 10.000 Euro. Da der

Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist und die Beteiligten

unterschiedliche Angaben machen, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis: 41-jähriger PKW-Fahrer durch tiefstehende Sonne geblendet; Unfall

Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 08:00 Uhr befuhr ein

41-Jähriger mit seinem Suzuki die L3105 von Heddesbach kommend in Fahrtrichtung

Langenthal, als er in Höhe der Hauptstraße 1 mit einem am rechten Fahrbahnrand

abgestellten PKW-Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall wurde dieser quer in

eine dort befindliche Hofeinfahrt geschoben. Der Suzuki war in der Folge nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3500

Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 41-Jährige durch die tiefstehende

Sonne derart stark geblendet worden sein, dass er den Anhänger letztendlich

übersah.