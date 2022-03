Rollerdiebstahl

Hünfeld. Einen weißen Roller der Marke „Keeway Sport“ versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) im Wartburgring zu entwenden. Vermutlich um das Zündschloss des Zweirads kurzzuschließen, hebelten die Täter die Verkleidung hinter dem Lenkrad des Zweirads auf. Als dies nicht gelang, bewegten die Diebe das Fahrzeug mehrere Meter auf dem Gehweg, ließen es jedoch schließlich zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von zwei Autos gestohlen

Hünfeld. Zwei Fahrzeuge in der Rudolf-Diesel-Straße wurden in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) Ziel unbekannter Täter. Die Diebe entwendeten das vordere sowie das hintere amtliche Kennzeichen FD-LE 2021 eines schwarzen Seat Leon sowie die beiden Nummernschilder FD-NJ 530 eines grauen Audi A4. Zur Tatzeit standen die beiden Autos auf den Hof eines Autohauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) in Büroräume in der Josefstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen E-Roller sowie einen Laptop der Marke Fujitsu im Gesamtwert von circa 1.400 Euro entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. In der Nacht zu Mittwoch (09.03.) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Klingelstraße auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Flieden. Den Tank eines schwarzen Seat Ibiza bohrten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) auf und entwendeten anschließend etwa 10 Liter Diesel im Wert von rund 20 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem privaten Parkplatz in der Schlüchterner Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel erpresst

Fulda. Unbekannte bedrängten am Mittwochnachmittag (09.03.), gegen 17.45 Uhr, in der Straße „An der Richthalle“ einen 16-Jährigen aus Fulda. Die Täter sprachen den Jugendlichen, der sich bei seinem Kleinkraftrad aufhielt, an und forderten die Herausgabe seines Geldbeutels. Als der Fuldaer nicht darauf einging, stießen ihn die beiden Unbekannten. Daraufhin übergab der 16-Jährige sein Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend zog einer der Täter den Fahrzeugschüssel aus dem Schloss des Zweirads des Jugendlichen und wies diesen an, weiteres Geld von seinem Bankkonto abzuheben. Der 16-Jährige wandte sich schließlich an eine vorbeilaufende Passantin, woraufhin die beiden Unbekannten – mitsamt dem Zweiradschlüssel – fußläufig in das angrenzende Parkhaus flüchteten. Der genaue Wert des Diebesguts ist bisher nicht bekannt.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: – männlich – etwa 15 bis 17 Jahre alt – dunkle, gelockte Haare – europäisches Erscheinungsbild – schlanke Gestalt – trug eine grüne Sweatjacke – trug eine Jogginghose

Täter 2: – männlich – etwa 15 bis 17 Jahre alt – dunkle, gelockte Haare – südländisches Erscheinungsbild – trug eine graue Jogginghose – trug eine graue Sweatjacke

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach Diebstahl eines Stromverteilerkastens in Burghaun gesucht

Burghaun. Am Samstag (05.03.) kam es in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr in der Danziger Straße zu einem Diebstahl von einem Baustromverteilerkasten inklusive Stromkabel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei circa 1.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl konnte ein roter Kastenwagen mit „KS“ Kennzeichen beobachtet werden. Inwieweit dieses Fahrzeug etwas mit der Tat zu tun hat, wird aktuell ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Erfolgreiche Durchsuchungen – Betäubungsmittel sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (09.03.) fanden mehrere Durchsuchungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld in Haunetal und Niederaula statt, bei denen die Beamtinnen und Beamten 150 Gramm Haschisch sicherstellten.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld erließ das Amtsgericht Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Unterstützt von Kräften der Polizeistation Rotenburg an der Fulda und der hessischen Bereitschaftspolizei wurden dabei die Wohnung und die Garage eines 25-jährigen Mannes aus Haunetal durchsucht. Dabei konnten circa 150 Gramm Haschisch und weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die aufgefundenen Drogen hätten im Straßenverkauf rund 1.500 Euro erzielen können.

Der 25-jährige wurde vorübergehend festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Unfall mit Spiegelkollision beim Überholen

Wartenberg. Am Mittwoch (09.03.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau aus Wartenberg mit ihrem Pkw Ford die Bundesstraße 254 von Landenhausen kommend in Richtung Müs. Kurz vor der Kreisgrenze zum Landkreis Fulda kam ihr ein 75-jähriger Mann aus Schwalmtal mit seinem Renault entgegen, der gerade dabei war, einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Dadurch kamen sich der Ford und der Renault im Begegnungsverkehr so nahe, dass sich die beiden linken Außenspiegel berührten. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug der Spiegel des Ford die Seitenscheibe der Fahrertür und auch der Spiegel des Renault ging durch die Kollision zu Bruch. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 450 Euro.

Taxifahrer verhindert Enkeltrickbetrug – Polizei warnt

Hersfeld-Rotenburg. Unbekannte riefen am Dienstag (08.03.) bei einer 83-jährigen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg an und gaben sich zunächst als deren Enkelsohn aus. Wenig später übernahm ein weiterer Betrüger das Telefonat und stellte sich der Dame als Staatsanwalt vor. Die Anrufer erklärten, dass der Enkel der 83-Jährigen einen schweren Unfall in Fulda verursacht habe und nun nur gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne. Die Hersfeld-Rotenburgerin glaubte den Angaben der Schwindler und stellte einen hohen fünfstelligen Geldbetrag – der sich auf ihrem Bankkonto befände – in Aussicht. Die Trickbetrüger bestellten der Frau daraufhin ein Taxi, dass sie zu einer Bank fahren sollte. Bereits wenige Minuten nach dem Zustieg in das Fahrzeug stellte der aufmerksame Fahrer jedoch fest, dass sein Fahrgast aufgeregt und aufgewühlt wirkte. Im Rahmen eines einfühlsamen Gesprächs offenbarte sich die 83-Jährige dem Taxifahrer schließlich. Der Mann fuhr die Dame daraufhin – ohne die Möglichkeit Bargeld abzuheben – an ihre Anschrift zurück und informierte umgehend die Polizei. Durch das Eingreifen des Mannes wurde die Hersfeld-Rotenburgerin vermutlich vor einem hohen Schaden bewahrt.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich herzlich bei dem Taxifahrer für sein beherztes und richtiges Handeln.

Zudem warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Unterschlagung

Bad Hersfeld. Nachdem ein 75-jähriger Mann aus Ludwigsau am Sonntagnachmittag (06.03.), gegen 15 Uhr, zunächst unbemerkt sein Ausweismäppchen in der Fußgängerzone in der Weinstraße verloren hatte, griffen Unbekannte zu und unterschlugen das Fundstück. Der Pensionär stellte den Verlust seines Eigentums am Montagmorgen (07.03.) fest, konnte das Mäppchen zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr im Bereich der Fußgängerzone auffinden. In dem Mäppchen befanden sich neben Ausweispapieren und Bargeld zudem zwei Fahrzeugscheine, eine Deutsche Bahn-Freifahrtsberechtigung sowie drei Lottoscheine. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Gemünden. Am Mittwochnachmittag (09.03.), gegen 17 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Bienrodsberg“ im Ortsteil Burg-Gemünden ein schwarzes E-Bike der Marke „Conway“, Modell „Cairon“. Das Zweirad hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Die beiden Täter können mit schwarzen Kapuzenpullovern – einer davon mit der Aufschrift „Champion“ -, schwarzer Hose und blauem Mundschutz beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de