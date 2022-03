31-Jähriger nach Einbruch in Arztpraxis festgenommen

Darmstadt (ots) – Klirrendes Glas und Taschenlampenschein haben am Mittwochabend 09.03.2022 die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt. Gegen 21.15 Uhr hatten diese das Licht und die verdächtigen Geräusche aus den Räumen einer Arztpraxis kommend in der Bismarckstraße wahrgenommen. Nachdem die alarmierten Beamten eingetroffen waren, stellten sie den polizeibekannten 31-Jährigen noch am Tatort.

Dort hatte er bereits versucht, über die rückwärtige Terrassentür das Weite zu suchen. Dabei verletzte er sich an der von ihm zuvor eingeschlagenen Scheibe.

Bei seiner Durchsuchung stellte sich heraus, dass er es unter anderem auf Medikamente und Untersuchungsgeräte abgesehen hatte.

Glücklicherweise scheiterte sein Plan an dem umsichtigen Verhalten der aufmerksamen Zeugen und die Beute wurde sichergestellt. Der von ihm verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1.100 Euro geschätzt. Der Festgenommene wurde aufgrund seiner Schnittverletzungen ärztlich versorgt.

Weil der Tatverdächtige derzeit ohne festen Wohnsitz und bereits polizeilich bekannt ist, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser wird über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden.

Derweil dauern die weiteren Ermittlungen, mit denen das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo betraut ist an.

Korrekturmeldung zu “Drei Mountainbikes aus Garage entwendet”

Darmstadt (ots) – Aus einer Garage in der Straße “Im Busch” hatten noch unbekannte Diebe am vergangenen Samstag (5.3.) drei Mountainbikes entwendet. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt Zeugen der Tat.

Wie bekannt wurde, handelt es sich bei den gestohlenen Rädern, entgegen der Erstmeldung, um jeweils drei Fabrikate der Hersteller Cube, Bulls und Ghost. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Mountainbikes werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelles Vorhaben scheitert – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen-Harpertshausen (ots) – Das kriminelle Vorhaben von 2 bislang Unbekannten scheiterte am Dienstagabend 08.03.2022 in der Altheimer Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich gegen 19.30 Uhr an einem Haus zu schaffen. Gerade als der Bewohner heimkam, sah er die beiden Unbekannten vom Grundstück flüchten.

Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln. Offenbar wurden die ungebetenen Gäste bei ihrem Vorhaben gestört. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von ca. 200 Euro.

Die Flüchtigen sollen laut Zeugen eine sportliche Statur gehabt haben und zwischen 1,75-1,90 Meter groß gewesen sein.

In diesem Zusammenhang hofft die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 gegen 16:40 Uhr kam es auf der B38 in der Ortsmitte von Groß-Bieberau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geradeaus fahrenden roten Toyota Corolla und einem nach links abbiegenden Lkw. Beide Beteiligten kamen zunächst aus Richtung Brensbach und mussten nebeneinander an einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der Toyota weiter geradeaus Richtung Reinheim.

Der Lkw bog nach links Richtung Fischbachtal ab und kollidierte hierbei, womöglich mit dem leicht nach rechts ausschwenkenden Anhänger, mit dem Heck des Toyotas. Im Anschluss entfernte sich der Lkw unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Vom Anhänger des Lkws konnte die Länderkennung “NL” für Niederlande abgelesen werden. Er war mit einer roten Plane bespannt. Weitere Angaben zum Lkw selbst liegen derzeit nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Am Dienstag (08.03.) zwischen 11:30-14:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarz-braunen Smart, der in der Mittelstr. Gräfenhausen am Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Schaden am vorderen linken Kotflügel beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch, den 09.03.2022, gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Emilienstraße 26, 68623 Lampertheim in Höhe der Metzgerei BLUM ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin, wobei beide zu Sturz kamen.

Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt.Die Fußgängerin stand auf und entfernte sich anscheinend unverletzt von der Unfallörtlichkeit. Zur weiteren Sachverhaltsklärung werden daher sowohl die bislang, unbekannte ca. 80-jährige Fußgängerin als auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter 06206-94400 zu melden.

Achtung! Falsche Wasserwerker unterwegs

Viernheim (ots) – Zwei Männer, die sich am Mittwochmorgen (10.03.) als Wasserhandwerker ausgaben, haben bei ihrem kriminellen Tun ein Ledermäppchen mit persönlichen Dokumenten und verschiedenen Schlüsseln mitgehen lassen.

Das Duo klingelte gegen 10.50 Uhr an einem Hochhaus in der Franconvillestraße. Die Männer gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Mit dieser Geschichte gelangten sie letztendlich in die Wohnung eines älteren Ehepaares. Dort stahlen sie heimlich das Mäppchen, wohl im Glauben, Wertsachen oder Geld erlangt zu haben.

Beide Personen haben eine kräftige Gestalt und dunkle bis schwarze Haare. Die Männer hatten schwarze Vollbärte und trugen Jeanshosen. Einer von ihn trug eine olivgrüne Basecap mit braunem Schild und einen olivgrünen Pullover. Am linken Oberarm des Pullovers ist eine Öse mit einem auffälligen roten Stoffband befestigt. Zudem trug der Mann eine dunkle Umhängetasche. Sein Komplize war mit einer dunkelblauen Jacke und einem weißen Hemd bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine blaue Basecap.

Wer hat die beschriebenen Männer gesehen? Sind in diesem Zusammenhang Autos aufgefallen? Alle Hinweise zu den falschen Handwerkern bitte in Heppenheim bei der Kriminalpolizei (K21/ 22) melden. Telefon: 06252 / 706-0.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Vor einem Einlass überprüfen Sie daher immer die gemachten Angaben und zwar vor der geschlossenen Eingangstür. Im Zweifel wählen Sie die 110.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen