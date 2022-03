Friedberg: Die Polizei-News

B457 bei Ranstadt: Strohballen brennen – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

(ots) – Folgemeldung – Nachdem am frühen Donnerstagmorgen 10.03.2022 an der B455 eine Vielzahl von Strohballen in Brand gerieten, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Mögliche Zeugen, denen nahe der Bundesstraße zwischen Ranstadt und Nidda verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung:

(ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gerieten aus noch ungeklärten Gründen an der Bundesstraße zwischen Ranstadt und Nidda etwa 60 bis 70 Strohballen in Brand.

Aufgrund zeitweise starker Rauchentwicklung, damit einhergehender Sichtbeeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer sowie Verkehrsbeeinträchtigungen durch Einsatzfahrzeuge war eine Sperrung der Fahrbahn in Richtung Nidda nötig. Die Fahrbahn konnte man gegen 13.20 Uhr schließlich wieder freigeben.

Brandursachenermittler der Friedberger Kriminalpolizei werden nun vor Ort der Frage auf den Grund gehen, warum das Feuer ausgebrochen war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand einige Minuten vor 6 Uhr ausgebrochen.

Büdingen-Calbach: Rüttelplatte und Baggerschaufel entwendet

Eine Rüttelplatte und eine Baggerschaufel im Gesamtwert von über 12.000 Euro entwendeten Unbekannte in einem Calbacher Waldstück in der Verlängerung des Feldwegs Am Roten Weg. Zwischen Freitag (4. März) um 12 Uhr und Dienstag, 13.20 Uhr, kamen die Diebe mit einem unbekannten Fahrzeug zum Tatort und flüchteten anschließend mit dem aufgeladenen Diebesgut.

Die Polizeibeamten des Polizeipostens Nidda, Telefonnummer…, bitten um Hinweise: Wer hat Personen beim Aufladen einer Rüttelplatte und einer Baggerschaufel gesehen? Wem ist im Tatzeitraum ein fremdes Fahrzeug im Waldstück aufgefallen?

Bad Vilbel: Quadfahrer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW auf der B521 verletzte sich am Mittwoch (9. März) ein Quadfahrer aus Bad Vilbel schwer. Der 40-Jährige fuhr in Richtung Bad Vilbel, als es gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung B521/ Bergen-Enkheim zur Kollision kam. Der 43-jährige PKW-Fahrer aus Gründau, der in gleicher Richtung unterwegs war, blieb dabei unverletzt. Der Bad Vilbeler kam in ein Krankenhaus, das Quad wurde abgeschleppt.

Die Angaben zum Unfallhergang sind bislang nicht eindeutig. Die Polizei in Bad Vilbel, Telefonnummer 06101-5400, sucht Unfallzeugen: Wer hat den Unfall gesehen und sich bei der Polizei noch nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt?

Wölfersheim: Motorradfahrer schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwochnachmittag kollidierten auf der B455 zwischen Melbach und Schwalheim ein PKW und ein Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den aus dem Kreis Gießen stammenden 19-jährigen Biker in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die schwarze Yamaha gegen 16.45 Uhr mit einem grauen Mercedes zusammengeprallt, an dessen Steuer ein 65 Jahre alter Mann aus dem Kreis Neunkrichen saß. Warum es zum Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 auf der Wache in Friedberg zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen