1 Verletzte bei Schlägerei unter Frauen, Beselich-Obertiefenbach, Georg-Wagner-Straße, Mittwoch, 09.03.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag kam es in Obertiefenbach zu einer Schlägerei unter Frauen, bei der zwei Beteiligte verletzt wurden. Gegen 17:00 Uhr trafen mehrere Menschen in der Georg-Wagner-Straße aufeinander, da dort Besitztümer eines Mannes übergeben werden sollten. Es soll dann zu einem Streit unter mehreren Frauen gekommen sein, der schnell in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Nach nicht übereinstimmenden Aussagen der Beteiligten soll geschlagen, an den Haaren gezogen, gestoßen und ein Ohrring herausgerissen worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sprach mehrere Platzverweise aus, um die Situation nachhaltig zu beruhigen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Tasse auf den Kopf geschlagen,

Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Donnerstag, 10.03.2022, 00:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug in Limburg ein Mann einem anderen eine Tasse auf den Kopf und verletzte ihn so. Gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei in eine Unterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße gerufen. Dort hatte ein 43-Jähriger einem 33-Jährigen während eines Streites mit einer Tasse auf den Kopf geschlagen und so eine Platzwunde verursacht. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der 33-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Die Polizei nahm den 43-Jährigen fest, er verblieb anschließend zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Motorradfahrer bei Sturz auf der Landstraße verletzt, Bad Camberg, Landesstraße 3030, Mittwoch, 09.03.2022, 16:10 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz in der Nähe von Schwickershausen. Der 53-Jährige war mit seinem KTM-Motorrad zwischen Schwickershausen und Rod an der Weil unterwegs, als in einer Kurve das Vorderrad wegrutschte. Der Mann stürzte zu Boden und wurde verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den 53-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen.

Verursacher flüchtet nach Unfall mit hohem Schaden, Brechen, Landesstraße 3021, Mittwoch, 09.03.2022, 17:15 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag landete ein Auto bei einem Ausweichmanöver auf dem Dach, der Verursacher des Unfalls flüchtete. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Peugeot die L 3021 zwischen Oberbrechen und Weyer. In einer Kurve kam dem Mann ein kleiner PKW, der offensichtlich die Kurve geschnitten hatte, auf der falschen Fahrspur entgegen. Der 25-Jährige wich nach rechts aus und verhinderte so einen Zusammenstoß. Dabei geriet der Peugeot in die Böschung und kippte auf das Fahrzeugdach. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens setzte die Fahrt unbeirrt fort in Richtung Oberbrechen und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Haus nach Küchenbrand unbewohnbar,

Weilburg-Ahausen, Selterser Straße, Mittwoch, 09.03.2022, 20:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde ein Haus in Ahausen bei einem Brand erheblich beschädigt und ist nun unbewohnbar. Die Bewohner eines Hauses in der Selterser Straße wurden dank der Alarm gebenden Brandmelder auf ein Feuer in ihrer Küche aufmerksam. Sie konnten trotz der starken Rauchentwicklung noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden. Es hatte offensichtlich die komplette Küchenzeile in Flammen gestanden. Nach ersten Ermittlungen scheint eine eingeschaltete Herdplatte ursächlich für das Feuer gewesen zu sein. Aufgrund der erheblichen Rauchbelastung wir das Haus im Moment als unbewohnbar eingestuft. Die Bewohner wurden im Krankenhaus untersucht, blieben aber unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 90.000 EUR geschätzt.