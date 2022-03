Von einem Einsatz zum Nächsten: Feuerwehr im Dauereinsatz

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Donnerstag hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden eine Menge zu tun, insbesondere am frühen Nachmittag wurden nahezu zeitgleich an mehreren Orten Brände gemeldet, so dass das Eingreifen von Einsatzkräften aller drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilligen Feuerwehren erforderlich wurde.

Bereits am Vormittag waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwache 1 in der Goerdelerstraße in Klarenthal im Einsatz. Eine 80-jährige Frau war mit ihrem PKW aus ungeklärter Ursache eine Treppe heruntergefahren mit einer Mauer kollidiert. Die Dame wurde durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit und durch den Rettungsdienst versorgt. Sie musste schwer verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert werden.

Am frühen Nachmittag kam es dann zu mehreren fast zeitgleichen Einsätzen der Feuerwehr im Stadtgebiet:

13:47 Uhr: In der Bleichstraße wird ein Gasgeruch in einem Gebäude gemeldet. Die Leitstelle entsendet einen Löschzug von den Feuerwachen 1 und 2, den Gerätewagen Messtechnik und einen Rettungswagen. Vor Ort zeigt sich, dass der Gasgeruch durch eine Undichtigkeit an einer Gasleitung entstanden ist, die Heizungsanlage wird daraufhin ausser Betrieb genommen. Durch den Energieversorger wurden weitere Maßnahmen eingeleitet.

13:47 Uhr: In der Kolpingstraße in Bierstadt wird ein piepsender Rauchwarnmelder gemeldet. Kräfte der Feuerwachen 2 und 3 sowie ein Rettungswagen werden alarmiert. An der Einsatzstelle können sie ermitteln, dass das Piepsen durch eine leere Batterie hervorgerufen wurde und keine Gefahr besteht.

14:12 Uhr: In der Blücherstraße im Westend wird ein Brand gemeldet. Die Leitstelle zieht Einsatzkräfte von den anderen Einsatzstellen ab und alarmiert die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Da vermutet wird, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, werden ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen alarmiert. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass angebranntes Kochgut die Rauchentwicklung verursacht hat. Ein Bewohner wird zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

14:15 Uhr: In der Hohenstaufenstraße wird ein Brand auf einer Terrasse gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwache 2 und 3 sowie das Löschfahrzeug der FF Stadtmitte fahren die Einsatzstelle an. Vor Ort wird brennende Shisha-Kohle als Grund für die Brandmeldung erkundet. Die Kräfte können den Einsatz schnell beenden.

Aufgrund des erhöhten Einsatzaufkommens wurden auf der Feuerwache 1 und 2 je ein weiterer Führungsdienst in Einsatzbereitschaft versetzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Dotzheim, Hessloch, Sonnenberg und Auringen alarmiert, um für weitere Einsätze bereit zu sein. An den genannten Einsätzen waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Erbenheim und Bierstadt beteiligt.

Frau von Fahrradfahrer beleidigt und angespuckt, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, 09.03.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine 35-jährige Frau in der Dotzheimer Straße

von einem Fahrradfahrer beleidigt und bespuckt. Nach Angaben der Geschädigten

sei der Radfahrer gegen 15.30 Uhr an ihrem geparkten Auto vorbeigefahren und

habe hierbei den Seitenspiegel des Fahrzeugs gestreift aber nicht beschädigt.

Als die 35-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, habe dieser sie beleidigt,

ihr anschließend noch ins Gesicht gespuckt und sei dann in Richtung Dotzheim

weitergefahren. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, schlank und mit einem

schwarzen Herrenfahrrad unterwegs gewesen sein. Getragen habe er einen schwarzen

Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit einem weißen Nike

Emblem und den Rucksack eines Essenlieferservice. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuckstücke, Wiesbaden, Eberleinstraße,

09.03.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Eberleinstraße war am Mittwochnachmittag

ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 15.00 Uhr überrumpelte der Mann eine in

dem Haus wohnhafte Seniorin und erlangte unter dem Vorwand, „nach dem Wasser

schauen zu müssen“, Einlass in ihre Wohnung. Während sie dann am Wasserhahn in

der Küche zugange waren, bemerkte die Geschädigte, wie ein weiterer Mann durch

ihren Flur huschte und ihre Wohnung verließ. Nun hatte es der „Wasserwerker“

plötzlich auch eilig und verschwand ebenfalls aus der Wohnungstür. Später musste

die Seniorin dann das Fehlen mehrerer Schmuckstücke feststellen. Der angebliche

Handwerker soll etwa 1,50 Meter groß sowie dick gewesen sein und helle

Oberbekleidung und graue Plastikhandschuhe getragen haben. Zu dem Komplizen

liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Kostenlose Fahrradcodierungen,

Mit Beginn der Fahrradsaison 2022 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden

interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder

kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie

bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung gravieren die

Beamten und Beamtinnen eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den

Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades

enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die

Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 für den Rheingau-Taunus-Kreis vorgestellt

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Am heutigen Tage wurde im Kreishaus in Bad Schwalbach

die polizeiliche Kriminalstatistik für das Kalenderjahr 2021 für den

Rheingau-Taunus-Kreis vorgestellt. Neben Landrat Frank Kilian erörterten

Kriminaloberrat Marc Reinhold und Polizeihauptkommissarin Andrea Kustin von der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus die Statistik.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 111 Straftaten mehr aufgeklärt, wenngleich die

Aufklärungsquote leicht auf 68,9% zurückging und damit nur knapp unter dem

Vorjahresniveau von 69,8% lag. Dies ist auf einen Anstieg der generellen

Fallzahlen um 230 Fälle (+ 4,4%) auf 5.427 Fälle zurückzuführen.

Um die Kriminalitätsbelastung darzustellen wird die sogenannte Häufigkeitszahl

(HZ) herangezogen. Sie bestimmt die statistische Anzahl der Straftaten, die pro

100.000 Einwohner registriert wurden. Im Rheingau-Taunus-Kreis ist diese HZ von

777 auf 2.895 im Jahr 2021 leicht angestiegen, liegt jedoch unter den

Statistikzahlen 2019.

„Die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik verdeutlichen, dass der

Rheingau-Taunus-Kreis auch im Jahre 2021 zu den sichersten Landkreisen zählt.“,

so Kriminaloberrat Marc Reinhold. „Tagtäglich setzen sich unsere Kolleginnen und

Kollegen mit ihrer engagierten und professionellen Arbeitsweise für eine

erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung ein. Darüber hinaus ist uns die Steigerung

des Sicherheitsgefühls der Bewohnerinnen und Bewohner ein ebenso großes

Anliegen.“, betont Herr Reinhold weiterhin.

Darüber zeigt sich auch Landrat Frank Kilian erfreut. „Die hohe Aufklärungsquote

macht den Landkreis objektiv zu einem sicheren Kreis. Das haben wir zum einen

der guten Arbeit der Polizei zu verdanken, aber auch die Zusammenarbeit zwischen

der Kreisverwaltung, der Polizei, den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern

funktioniert hervorragend“, lobt Landrat Kilian.

Mit Blick auf das laufende Jahr entsteht in Taunusstein-Hahn mit dem im Bau

befindlichen Polizeizentrum ein neuer Standort der Polizei in der größten Stadt

des Rheingau-Taunus-Kreises. Ziel ist es mithilfe der neuen Möglichkeiten, die

das Zentrum mit sich bringt, stetig das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und

Bürger zu steigern. Gemeinsam werden die Stadt Taunusstein und die Polizei die

Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, den 03.07.2022, zu einem „Tag der Polizei“

einladen.

Der Polizei ist es ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Kommunen, unter

anderem im Rahmen des Präventionsprogrammes KOMPASS, das Sicherheitsempfinden

der Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen. Für das Jahr 2022 bestehen bereits

konkrete Planungen zur Aufnahme weiterer Gemeinden in das Programm.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Schwalbach (ots) – Bad Schwalbach, B 54, Donnerstag, 10.03.2022, 08:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 8:30 kam es zu einem Unfall mit Personenschaden auf

der B 54 in Bad Schwalbach.

Eine 82-jährige aus Adolfseck befuhr mit ihrem Kleinwagen die B54 von Adolfseck

kommend in Richtung Bad Schwalbach. Hierbei gelangte das Fahrzeug aus noch

ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die dortige Felswand.

Der Kleinwagen wurde hierbei auf die Seite geworfen und blieb so auf der Straße

liegen. Durch Ersthelfer wurde das Fahrzeug aufgestellt. Da die Fahrerin und

ihre 84-jährige Beifahrerin aus Adolfseck im Fahrzeug eingeschlossen waren,

wurden sie durch Kräfte der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug

gerettet.

Beide Fahrzeuginsassinnen kamen schwer verletzt in die umliegenden

Krankenhäuser. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von 10.000EUR.

Die B54 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für 1,5

Stunden voll gesperrt.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Arbeitskleidung gestohlen,

Waldems, Esch, Am Kohlberg, 09.03.2022, gg. 14.30 Uhr

(pa)In Waldems Esch wurde am Mittwochnachmittag Arbeitskleidung im Wert von rund

000 Euro entwendet. Die Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens, das in der

Straße „Am Kohlberg“ tätig war, hatten diverse Kleidungsstücke der Marke

„Engelbert Strauss“ in einem schwarzen Beutel im Vorgarten eines Hauses abgelegt

und lediglich etwa drei Minuten unbeobachtet gelassen. Plötzlich mussten sie

feststellen, dass offenbar jemand den Beutel, in dem sich neben der

Arbeitskleidung auch Glühbirnen befanden, gestohlen hatte. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 –

0 entgegen.

Transporter beschädigt und davongefahren, Taunusstein, Neuhof, Pferdsweide,

08.03.2022, 11.15 Uhr bis 12.55 Uhr

(pa)In Taunusstein Neuhof kam es am Dienstagmittag zu einer

Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Fiat Ducato stellte sein Fahrzeug

gegen 11.15 Uhr in der Straße „Pferdsweide“ ab. Als er kurz vor 13.00 Uhr

zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Transporter frische Beschädigungen

aufwies. Offenbar war ein anderes Fahrzeug gegen den Fiat und anschließend

davongefahren, ohne dass sich die verantwortliche Person um die

Schadensregulierung gekümmert hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

Pkw kollidiert mit Felswand – Zwei verletzte Insassinnen, Bundesstraße 54,

Zwischen Adolfseck und Bad Schwalbach, Donnerstag, 10.03.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Fahrzeuginsassinnen bei einem

Unfall auf der Bundesstraße 54 schwer. Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 82-jährige

Bad Schwalbacherin mit ihrem VW Up! die Bundesstraße von Adolfseck nach Bad

Schwalbach. Im Fahrzeug befand sich des Weiteren eine 85-jährige Mitfahrerin.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam das Fahrzeug in Höhe eines

Firmengeländes aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß im

Anschluss gegen eine Felswand neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde

der VW auf die Beifahrerseite geworfen, rutsche daraufhin über die Fahrbahn und

kam letztlich auf der regulären Spur zum Stillstand. Beide Insassinnen mussten

mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser

gebracht werden. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden. Die

Bundesstraße war im besagten Bereich bis etwa 10:00 Uhr gesperrt. Der

entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Die Polizeistation Bad

Schwalbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.