Unfall beim Ausparken

Um 08:59 Uhr beabsichtigte am gestrigen Mittwochmorgen ein 85-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw in der Straße “Hainbachwiesen” in Bad Sooden-Allendorf auszuparken. Dabei übersah der Fahrer den in Richtung Kurpark vorbeifahrenden Pkw, der von einer 27-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1.500 EUR.

Einbruch in Jugendraum

Zwischen dem 17.02.22 und dem 09.03.22 drangen unbekannte Täter in den Jugendraum der Stadt Waldkappel in der Leipziger Straße in Waldkappel ein. Nach dem Einstieg durch ein Fenster entwendeten der oder die Täter eine X-Box, drei Controller und mehrere Spiele. Zudem wurden noch ein Mischpult und ca. 20 Euro Bargeld gestohlen.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 23:18 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 39-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in Eschwege kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fuhr sie das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss, was ein durchgeführter Test mit einem Wert von ca. 1,5 Promille bestätigte. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall am Hoheneicher Rondell – Zwei leicht Verletzte

Um 06:05 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Unfall im Einmündungsbereich zur B 452 am “Hoheneicher Rondell”. Zur Unfallzeit missachtete ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines anderen Pkws, der von einer

46-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch die angeforderten Rettungsdienste in das Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle geleitet werden.

Die Straßenmeisterei wurde zwecks Reinigung der Fahrbahn angefordert.

Verkehrsunfall – 1 leicht Verletzte

Um 21:38 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 52-Jähriger aus Großbartloff die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur B 249 nach links abzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden Pkw, der von einem 40-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde.

Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Eine 14-Jährige aus Eschwege, die Mitfahrerin im Pkw des 40-Jährigen war, wurde zudem leicht verletzt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in Betrieb.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei verständigt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode, die gegen 18:30 Uhr auf der L 3334 in der Gemarkung von Waldkappel unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon.

Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

