Kassel-Mitte (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mitte fiel am Mittwochmorgen 09.03.2022 gegen 11 Uhr am Stern ein Tunesier auf, der zwar schon länger an der Haltestelle stand, aber in keine Straßenbahn einsteigen wollte. Als sich die Streife näherte, um den Mann zu kontrollieren, suchte er das Weite.

Nachdem er schnellen Schrittes an mehreren Straßenecken abgebogen war und in der Mauerstraße vor den Augen der Polizisten etwas wegwarf, konnten sie den 24-Jährigen einholen.

Der Grund für die Eile des Tunesiers offenbarte sich anschließend, denn bei der Absuche der näheren Umgebung fanden die Beamten am Straßenrand 23 Plomben mit insgesamt rund 8 Gramm Kokain und eine Ecstasy-Tablette, derer er sich vor der Kontrolle entledigt hatte.

Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung des Mannes 6 Gramm Haschisch zutage, die ebenfalls sichergestellt wurden. Den Mann nahmen sie für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier.

Die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit dauern an.

