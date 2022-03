Reisende im Schlaf bestohlen – Vorführung beim Haftrichter

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend 09.03.2022 einen 39-jährigen wohnsitzlosen Somalier fest, der gegen 23 Uhr eine 20-jährige Reisende in einem ICE, auf der Fahrt von Kassel nach Frankfurt am Main, bestohlen hatte. Wie die Geschädigte angab, hatte sie im Zug geschlafen und wurde wach, als der Täter gerade dabei war ihren Rucksack zu durchwühlen.

Als sie laut aufschrie, flüchtete der Mann und konnte nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof von einer Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Die Zugbegleiterin hatte den Mann wiedererkannt, da sie ihn bereits vor dem Diebstahl ohne Fahrschein im Zug angetroffen hatte.

Die von dem 39-Jährigen gestohlenen elektronischen Kleingeräte wie eine Bluetooth-Box, Kopfhörer und eine hochwertige Sonnenbrille im Gesamtwert von etwa 400 Euro, wurden bei der Durchsuchung bei ihm gefunden und später der Eigentümerin wieder ausgehändigt.

Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo festgestellt wurde, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. So wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und dem unerlaubten Aufenthalt eingeleitet.

Danach blieb der Mann im Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Gefängnis statt grüner Insel – Irland-Reise endet hinter Gittern

Frankfurt-Flughafen (ots) – Ein mit Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Algerier sitzt seit dem 09.03.2022 hinter Gittern. Bundespolizisten nahmen ihn am Flughafen Frankfurt fest, nachdem er ihnen bei der versuchten Ausreise nach Dublin/Irland eine gefälschte französische Identitätskarte vorgelegt hatte. Um seine wahre Identität zu ermitteln, nahmen die Beamten die Fingerabdrücke des Mannes.

Dabei stellten sie fest, dass der 30-Jährige bereits seit Februar 2018 mit Haftbefehl gesucht wird. Im Dezember 2017 war er wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 1.300 Euro verurteilt worden, die er allerdings nie bezahlt hatte, sondern stattdessen untergetaucht war. Ersatzweise muss er nun eine Haftstrafe von 130 Tagen antreten.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Bundespolizisten eine geringe Menge Marihuana. Eine ebenfalls aufgefundene Busfahrkarte erhärtete zudem den Verdacht, dass der Algerier am Vortag unerlaubt aus Frankreich eingereist war.

Gegen den 30-Jährigen wird deswegen nun auch wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zwei mitgeführte Mobiltelefone stellten die Beamten als Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Junger dreister Dieb

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) werden konnte am Mittwoch 09. März 2022 gegen 19.10 Uhr, ein 14-Jähriger in einem Schuhgeschäft auf der Frankfurter Zeil. Dieses hatte er zunächst betreten und sich nach Schuhen umgesehen. Statt diese zu kaufen, steckte er ein Paar Herrenschuhe im Wert von 99.90 EUR in eine mitgeführte Tasche und wollte so das Geschäft verlassen.

Eine Verkäuferin hatte ihn jedoch beobachtet und versuchte nun, den 14-Jährigen an der Jacke festzuhalten, bevor dieser auf die Zeil treten konnte. Dieser dachte jedoch nicht daran, die Schuhe wieder herauszugeben, sondern zog seine Jacke aus, schubste die Verkäuferin damit zurück und rannte auf die Zeil.

Nur wenig später betrat der junge Mann dann wieder das Geschäft, ohne Tüte und entwendete Schuhe, aber mit dem Vorsatz, sich seine Jacke zurückzuholen. Jetzt entkam er der Verkäuferin nicht mehr. Sie hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Versuchter Trickdiebstahl

Frankfurt-Niederursel (ots)-(fue) – Zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke klingelten am Mittwoch 09.03.2022 gegen 12.30 Uhr, an der Wohnungstür einer 88-jährigen Frau im Hammarskjöldring. Ihr gegenüber gaben sie an, zwecks Zählerablesung und Prüfung der Wasserleitung hier zu sein.

Während sich nun einer der “Stadtwerker” im Badezimmer im ersten Obergeschoss zusammen mit der Geschädigten aufhielt, durchsuchte sein Komplize das Haus. Als die Frau den zweiten Mann jedoch im Wohnzimmer wahrnahm, verlangte sie das Vorzeigen der Dienstausweise. Die beiden Männer zogen es aber vor, dass Haus umgehend zu verlassen, nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Etwa 170 cm groß, korpulent, rundes Gesicht und Pausbacken. Dunklere Hautfarbe, dunkelbraune, lockige Haare und dunkelbraune Augen. Sprach ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet mit einer blauen Jacke, einer blauen Hose und einer dunklen Wollmütze.

Täter 2: Etwa 180 cm groß, schlanke Gestalt, dunklere Hautfarbe, dunkelbraune, kurze, glatte Haare. Bekleidet mit einem grünen T-Shirt, einer dunklen Weste und einer schwarzen Hose.

Einbruch in Bürogebäude

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 09.03.2022 einen Einbruch in einem Bürokomplex in der Hanauer Landstraße verübt und dabei Bargeld erbeutet. Vermutlich mit Hilfe von Einbruchswerkzeug verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in das Gebäude.

Hier betrat er mehrere Räume und durchsuchte Schränke und Schubladen nach Verwertbaren. Am Ende nahm er 200 Euro Bargeld mit und verschwand. Über Videoaufzeichnungen der Überwachungsanlage konnte eine Person festgestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 60 Jahre alt, normale Statur, helle Hautfarbe, graumelierte kurze Haare, bekleidet mit grauer Baseballmütze, dunkler gefütterter Jacke mit Aufsatztaschen, blauer Jeans und dunklen Schuhen.

Hinweise bitte an das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069/755 10500.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2022 Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 März 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel März 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring März 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße März 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

