Dillenburg (ots) – Ein 22-jähriger hatte bei einem zurückliegenden Einsatz Polizisten gedroht sie “abzustechen”. Es folgte eine Anzeige wegen Bedrohung. Nun wurde der 22-Jährige als Beschuldigter in einem Strafverfahren bei der Polizei vorgeladen, damit er sich zum Vorwurf der Anschuldigungen äußern konnte. Zum Ladungstermin wurde der junge Mann durchsucht und ein Einhandmesser in einer Seitentasche am Hosenbein gefunden.

Das Messer hatte eine feststellbare Klinge von 10 cm Länge. Das Mitführen eines solchen Klappmessers ist verboten. Die Ordnungshüter stellten das Messer sicher. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine weitere Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

