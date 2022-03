Lambrecht: Brand von Thuja-Hecken

Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 09.03.2022 um 18:55 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich der Johann-Casimir-Straße in Lambrecht alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle gingen mehrere Notrufe von Passanten und Anwohnern ein, die ebenfalls mitteilten, dass das Feuer ggf. auf angrenzende Häuser überzugreifen droht. An der Einsatzstelle angekommen fand man in Vollbrand stehende Thuja-Hecken auf einer Länge von ca. 6 Meter und einer Höhe von 2,5 Meter vor. Umgehend wurde der Löschangriff über den festinstallierten Fahrzeugwasserwerfer des Tanklöschfahrzeuges 4000 sowie ein Schnellangriff über das zweite Tanklöschfahrzeug eingeleitet. Der Brand war somit schnell unter Kontrolle und es bestand keine Gefahr mehr für das naheliegende Wohnhaus und der angrenzenden Garage. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Eine vor den Thujas stehe Parkbank wurde zum Glück nur leicht beschädigt. Ein daneben stehender Plastikmülleimer wurde komplett zerstört. Letzterer könnte mutmaßlich auch ausschlaggebend für den Brand gewesen sein, in dem z.B. klimmende Reste, wie eine Zigarette, entsorgt wurde.

Während der Löscharbeiten war die Wiesenstraße für ca. 30 min. voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache weiter verfolgen wird.