Neustadt: Kundgebung „Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ am 14. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – „Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ Unter diesem Motto wird in Neustadt kommenden Montag eine Kundgebung stattfinden. Montag, 14.03.2022 am Marktplatz um 17 Uhr.

Diese Kundgebung wird von der Friedensinitiative e.V. Neustadt und dem DGB Stadtverband Neustadt in Kooperation durchgeführt. Weitere Organisationen und Kirchenvertreter haben ihre Unterstützung zugesagt. Von verschiedenen Gruppen werden kurze Ansprachen gehalten. Zwischen den Redebeiträgen wird Uli Valnion Friedenslieder vortragen.

Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine eskalieren weiter. Dies birgt unüberschaubare Gefahren für ganz Europa. Die Angriffe durch Russland müssen sofort beendet werden. Den Geflüchteten muss Europa umfassende humanitäre Hilfe leisten.

Unser besonderes Mitgefühl gilt der Bevölkerung in der Ukraine. In Solidarität sind wir verbunden mit den hundertausenden Menschen, die in ganz Europa für Frieden auf die Straße gegangen sind. Und besonders mit den mutigen Aktivist:innen für Frieden, Demokratie und Freiheit in Russland. In diesen gefährlichen Zeiten kommt der solidarischen Zivil- und Gewerkschaftsbewegung besondere Bedeutung zu.