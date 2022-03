Neustadt: Online-Vortrag am 17. März 2022 – „Wie entstanden die Straßennamen in Neustadt?“

Neustadt an der Weinstraße – Im Rahmen des Projektes zur historischen Erforschung Neustadter Straßennamen findet am Donnerstag, 17. März 2022, 19 Uhr, der erste von drei Vorträgen statt. Projektleiter Dr. Daniel Kroiß vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz startet die Vortragsreihe mit dem Thema „Straßennamen in Neustadt. Geschichte und Funktionen von Straßennamen vom Mittelalter bis in die Gegenwart“.

Zum Inhalt: Straßennamen, wie wir sie heute kennen, sind zu einem großen Anteil recht jung. Über viele Jahrhunderte wurden Bereiche innerhalb einer Siedlung nach dem benannt, was sie besonders charakterisierte, etwa danach, welche Handwerker sich dort niederließen oder welcher Markt an einem Platz abgehalten wurde. Waren Straßennamen noch lange veränderbar und nicht offiziell, wurden sie in der Neuzeit schließlich administrativ festgelegt. Dadurch wurden sie zu einem festen Bestandteil der Identität einer Stadt und der in ihr lebenden Menschen, die den Straßennamen nicht zuletzt in ihrem Ausweis mit sich führen. Wenn heute Neubaugebiete erschlossen werden, werden die Namen der neuen Straßen in der Regel direkt mit festgelegt.

Der Vortrag ist ein Streifzug durch die Geschichte der Benennungen von Straßen und Plätzen in Städten mit einem besonderen Fokus auf Neustadt. Er findet online statt, Anmeldungen sind unter strassennamen@neustadt.eu möglich, der Zugangslink wird nach der Anmeldung zugesandt.

Zwei weitere Vorträge sind am 28. April und 19. Mai geplant.