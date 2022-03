Erst Zutritt ins Treppenhaus erlogen, dann einen Mieter bestohlen

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 gegen 13:00 Uhr, verschafften sich 3 Männer unter dem Vorwand vom Gesundheitsamt zu sein und Impfnachweise kontrollieren zu müssen, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schlesier Straße. Dann unter dem Vorwand Heizungen in den Einzelwohnungen überprüfen zu müssen, gelangten die Männer in eine Wohnung. Während 2 der beiden hier durch angebliche Handwerksarbeiten die Bewohner ablenkten, schlich sich der dritte Mann in das Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Die Männer werden als 170-175 cm groß beschrieben. Alle waren dunkel gekleidet.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wechselgeldtrick auf Supermarktparkplatz

Altrip (ots) – “Können Sie mir ein 2-Eurostück in zwei 1-Eurostücker wechseln?”, war der Tenor am Mittwoch 09.03.2022 gegen 10:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Slevogtweg. Als die Angesprochene dies gegenüber dem Anfragenden bejahte, warf dieser ihr ungefragt das 2-Eurostück in den Geldbeutel und wühlte darin herum. Hiernach entfernte er sich zu Fuß, teils rennend, in Richtung Ortsausgang.

Dies kam der Angesprochenen verdächtig vor und tatsächlich stellte sie bei der Überprüfung ihres Geldbeutels fest, dass mehrere Bargeldscheine fehlten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 190cm groß, 50-55 Jahre alt, kräftige Statur, sehr kurze graue Haare, komplett dunkelblau gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 06.03.2022, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Anwesen in der Germanstraße eingedrungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde ein geringer Geldbetrag entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betonmischer verliert Beton

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022, befuhr gegen 15:30 Uhr ein Betonmischer die Speyerer Straße in Richtung Rehhütte, als er über mehrere hundert Meter Beton verlor. Die Freiwillige Feuerwehr sorgte mit Wasserschläuchen dafür, dass der Beton bis zur Entfernung von der Straße nicht trocknen und hart werden konnte.

Für die Reinigung der Fahrbahn wurde für mehrere Stunden eine Spezialfirma eingesetzt. Hierzu musste die Straße bis circa 19:30 Uhr gesperrt werden. Mit im Einsatz befand sich auch der Vollzugsdienst der Gemeinde. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Neben der Fahrbahn wurden auch mehrere entlang der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge mit Beton verschmutzt. Bevor es hier zum austrocknen kommen konnte, wurden vom Fahrer des Mischers die Betonspritzer weggewischt.

Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es an keinem Fahrzeug zu einem Sachschaden. Möglicherweise dennoch Geschädigte werden gebeten mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Kontakt zu treten.