Notorischer Schwarzfahrer muss ins Gefängnis

Wörth (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 wurde von Kollegen der MKÜ gegen 10:35 Uhr am Bahnhof Wörth ein junger Mann kontrolliert. Die im Anschluss durchgeführte Fahndungsabfrage ergab 2 offene Haftbefehle wegen des Erschleichens von Leistungen. Der Mann wurde insgesamt zu einer Geldstrafe von 1.600 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen verurteilt. Desweiteren lagen 3 Aufenthaltsermittlungen wegen des Erschleichens von Leistungen, wegen Körperverletzung sowie wegen des Vortäuschens einer Straftat vor.

Dem Mann wurden die beiden Haftbefehle eröffnet und bereits vor Ort entgegnete er den geforderten Geldbetrag nicht entrichten zu können. Die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen fand im Anschluss im Bundespolizeirevier Bienwald statt. Hier bekam er die beiden Haftbefehle schriftlich ausgehändigt und wurde zur Eigensicherung durchsucht. Dabei wurde noch ein Joint festgestellt, weshalb ebenfalls ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. Da der junge Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, kam er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Zweibrücken.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Brummis kontrolliert

Germersheim/B9 (ots) – Polizisten der Polizeidirektion Landau und der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt kontrollierten am Mittwochmorgen zwischen 9-13.30 Uhr den Schwerverkehr auf der B9 auf dem Parkplatz Rheinaue. Insgesamt wurden neun 40-Tonner einer umfangreichen Kontrolle unterzogen.

Ergebnis: Bei 5 Fahrzeugen kam es zu Beanstandungen, die zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Zudem ergaben sich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Radfahrer verletzt

Bellheim (ots) Am Mittwochmittag 09.03.2022 überquerte ein 79-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße 539 und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der in Richtung Bellheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus kam.

Die Verkehrsunfallstatistik zeigt, dass es im Jahr 2021 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim zu 109 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrern kam. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit ein leichter Anstieg von 3,8 Prozent zu verzeichnen.

Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Germersheim können Sie unter folgendem Link erreichen: https://s.rlp.de/dw9hr.