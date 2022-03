Körperverletzung gegen Lebenspartnerin

Speyer (ots) – Nach einer vorangegangen körperlichen Auseinandersetzung fahndeten Polizeikräfte im Bereich Speyer-Nord nach einem 39-Jährigen. Dieser war zuvor mit seiner 36-jährigen Lebenspartnerin in Streit geraten, in dessen Folge er diese leicht verletzte. Als zwei Streifen im Eibenweg auf den alkoholisierten Mann trafen, widersetzte er sich den Aufforderungen der Polizisten und zeigte sich derart aggressiv, sodass er zu Boden gebracht werden musste, um ihm Handfesseln anzulegen.

Dabei wehrte er sich heftig, versuchte die Beamten zu treten und beleidigte sie. Der 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Bei dem Einsatz wurde keiner der Polizeibeamten verletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen sie mit uns Kontakt auf. Auf allen Polizeidienststellen stehen ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Melden Sie sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer.

Nach Hausfriedensbruch PKW beschädigt

Speyer (ots) – Weil sich ein 24-Jähriger trotz Hausverbot weigerte ein Tankstellengelände in der Industriestraße zu verlassen, kam es am Mittwoch 09.03.2022 gegen 11:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Durch eine Streife musste dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen werden, dem er letztendlich auch nachkam.

Da er zuvor gegen einen parkenden PKW trat und diesen hierdurch beschädigte, muss sich der 24-Jährige neben Hausfriedensbruch auch hinsichtlich Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Falsche Polizeibeamte und Falsche Verwandte am Telefon

Speyer/Römerberg (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 zwischen 12:30-15:30 Uhr verzeichnete die Polizei Speyer 4 Betrugsversuche am Telefon. Die Männer und Frauen gaben sich gegenüber den Geschädigten aus Römerberg und Speyer als vermeintliche Polizeibeamte bzw. als eine verwandte Person aus und behaupteten, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursachte oder dass in der Nachbarschaft eine Tätergruppierung festgenommen wurde. Alle Angerufenen im Alter von 59-84 Jahren erkannten sofort die Betrugsmaschen und beendeten das Gespräch bevor es zu einer Geldforderung kommen konnte.

Die Polizei weist daraufhin:

Die Geschichten der Betrüger/-innen sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen