Einbruch in Toilettenhaus

Edenkoben (ots) – Ob der Täter seine Notdurft verrichten wollte oder ob er es auf das “Eintrittsgeld” abgesehen hatte, steht derzeit nicht fest. Jedenfalls wurde in den zurückliegenden Tagen der Hintereingang des Toilettenhauses in der Radeburger Straße aufgebrochen und sich Zugang verschafft.

In dem dortigen Technikraum wurden alle Behältnisse nach Bargeld abgesucht. Allerdings konnte solches nicht aufgefunden werden. Der Einbrecher flüchtete ohne Diebsbeute. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Bogenbrücke erneut bemalt

Albersweiler (ots) – Vermutlich am zurückliegenden Wochenende bis 08.03.2022 wurde erneut die Stirnseite der Bogenbrücke über die B 10 bei Albersweiler bemalt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619.

Nach Unfall Straße verunreinigt

Edesheim (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 befuhr gegen 17:12 Uhr die 39-jährige Opel-Fahrerin die Eisenbahnstraße in Richtung Staatsstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 65-jährigen Ford-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Es wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. Der PKW Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Für die Dauer der Fahrbahnreinigung musste der Verkehr durch die eingesetzten Beamten geregelt werden. Die 39-jährige Unfallverursacherin wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.