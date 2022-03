Landau: Die Polizei-News

Autos mit Farbe beschmiert

Landau (ots) – Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter, indem sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 09.03.2022 zwei Autos in Landau mit schwarzer Farbe beschmierten.

Die beiden Fahrzeuge waren in der Zeit zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr in der Karl-Sauer-Straße in Landau am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 entgegen.

Scheibe eingeschlagen und Auto durchsucht

Landau (ots) – An 2 Autos schlug ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 09.03.2022 die Scheibe ein, in einem Fall entwendete er 300 Euro Bargeld. Die beiden Fahrzeuge waren in der Meerweibchenstraße und der Kronstraße abgestellt gewesen. Bereits am Freitagmittag 04.03.2022 war an einem in Landau abgestellten Auto die Fensterscheibe eingeschlagen und unter anderem Bargeld entwendet worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen:

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Betrugsversuche in Landau sowie in den Landkreisen GER/SÜW

Landau (ots) – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau. Aktuell kam es im Bereich der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie des Stadtgebietes Landau, vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen. Bei den Anrufen handelt es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamte, falscher Microsoft-Mitarbeiter und Schock-Anrufe.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.