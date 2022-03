Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 09.03.2022 gegen 09:30 Uhr, klingelten 2 vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer 72-Jährigen im Londoner Ring. Da die Seniorin direkt Verdacht schöpfte, öffnete sie vorbildlich mit vorgelegter Türkette. Die beiden Männer erklärten ihr, sie seien von den Stadtwerken und es ginge um Geld. Daraufhin schlug die resolute Seniorin den Männern unvermittelt die Tür vor der Nase zu, woraufhin diese dann weg gingen.

Täterbeschreibung:

Der eine Mann war etwa 30-35 Jahre alt, circa 1,80-1,85 m groß, hatte eine normale Statur und einen Vollbart. Er war dunkel gekleidet.

Der andere Mann war ebenfalls etwa 30-35 Jahre alt, circa 1,70 m groß, dick und hatte auch einen Vollbart. Auch er war dunkel gekleidet.

Ebenfalls am Mittwoch 09.03.2022 gegen 10:30 Uhr, klingelten 2 höfliche Männer mit freundlichem Auftreten bei einer 80-Jährigen in der Uhlandstraße. Sie erklärten ihr, dass bei Arbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden sei und man bei ihr das Wasser prüfen müsse. Sie konnten bzw. wollten sich nicht ausweisen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180-190 cm groß und schlank mit Vollbart, dunkel gekleidet sowie dunkle Basecap.

männlich, deutlich kleiner als der andere Mann, dick mit Vollbart, dunkel gekleidet sowie dunkle Basecap.

Der 80-Jährigen wurde gesagt, dass sie in die Küche das Wasser laufen lassen soll, während er gleiches im Bad mache. Daraufhin wurde die 80-Jährige stutzig und ging nicht wie aufgetragen in die Küche sondern entfernte sich nur wenige Schritte, so dass sie sehen konnte, wie der kleinere Mann die Hausabschlusstür öffnete und den größeren Mann, der vor der Tür stand, hinein holen wollte. Die entrüstete Seniorin forderte hierauf sofort beide auf, zu verschwinden, was diese auch taten. Gestohlen wurde nichts.

Bei den Tätern im Londoner Ring und in der Uhlandstraße könnte es sich um die gleichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.