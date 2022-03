Neustadt: „AG Rad“ – Onlinemeeting am 11. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße möchte in diesem Jahr eine öffentliche Arbeitsgruppe (AG) Rad stattfinden lassen. Ziel ist es, das Thema Radverkehr sowie seine Arbeit stärker publik zu machen. Vorgestellt werden die laufenden und geplanten Maßnahmen und Projekte. Interessierte sind eingeladen, sich zum Thema einzubringen.

Die Veranstaltung findet online via Zoom am Freitag, 11. März 2022, 16.30 bis 18.30 Uhr, statt. Eine Anmeldung ist bis spätestens Mittwoch, 9. März, per E-Mail oder telefonisch in der Abteilung Verkehrsplanung (Annie Braun) unter verkehrsplanung@neustadt.eu oder 06321/855-1552 erforderlich. Der Zugangslink wird nach dem Anmeldeschluss zugeschickt.

Für den Fall, dass sich zu viele Interessenten anmelden und die Online-Konferenz aus technischen Gründen geschlossen werden müsste, wird sie aufgezeichnet.