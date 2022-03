Diebstahl von Kraftstoff

Speyer/Harthausen

Im Zeitraum von 07.03.2022, 19:00 Uhr bis 08.03.2022, 04:30 Uhr kam es in drei Fällen zu einem Dieseldiebstahl in der Daimlerstraße in Speyer. Dort wurden an drei LKW die Tankverschlüsse aufgebrochen und Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 1000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Dieseldiebstahl kam es in der Adolf-Cuntz-Straße in Harthausen. Auch in diesem Fall wurde die Tankabdeckung eines LKW aufgebrochen und Diesel entwendet. Die Tat fand zwischen dem 23.02.2022 und 08.03.2022 statt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Bereichen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogen im Straßenverkehr, Vollstreckung Haftbefehl

Mehrere Verkehrskontrollen führte die Polizei Speyer gestern von 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr in der Bartholomäus-Weltz-Straße sowie in der Auestraße durch. Bei 35 kontrollierten Fahrzeugenführenden wurden neun Ordnungswidrigkeiten geahndet. In drei Fällen hatten die Verkehrsteilnehmenden den Sicherheitsgurt nicht angelegt, viermal wurde während der Fahrt das Mobiltelefon genutzt und in einem Fall war die Frist zur Hauptuntersuchung eines Fahrzeuges um mehr als acht Monate überschritten, was ein Bußgeld nach sich zieht. Fünfmal stellten die Beamten einen Mängelbericht aus. Gegen 10:30 Uhr geriet ein 38-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle in der Auestraße, der für seinen mitgeführten Anhänger keine erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE vorweisen konnte. Den Mann aus Worms erwartet ein Strafverfahren wegen des Führens eins Kraftahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. Um 10:45 Uhr war die Weiterfahrt für einen 41-jährigen PKW-Fahrer in der Auestraße beendet, da er an Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten. Das Ergebnis verlief positiv auf THC und Amfetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine polizeiliche Überprüfung ergab zudem, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle bestanden, Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt verbracht.