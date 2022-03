Schwetzingen: Multifunktionslenkräder, Navigationssysteme und Elektronikmodule aus zwei Autos gestohlen; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – In der Nacht zum Dienstag wurden zwei BMWs aufgebrochen,

die in der Sternallee, in Höhe des Anwesens Nr. 52, abgestellt waren. Aus ihnen

wurden die Multifunktionslenkräder, die Navigationssysteme und Elektronikmodule

ausgebaut.

Der Gesamtschaden dürfte sich hierbei auf über 10.000.- Euro belaufen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit nach 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen

liegen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Waibstadt: Unfall auf B 292 bei Bernau; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 292 in Höhe von Bernau

(Einmündung zur L 549 in Richtung Neckarbischofsheim) wurde am

Dienstagnachmittag eine Person verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund

25.000.- Euro geschätzt.

Kurz nach 15 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines Kleinlasters in Richtung

Helmstadt unterwegs, als an der Ampelanlage Höhe Bernau, der bislang unbekannte

Fahrer eines hellen, möglicherwiese weiß-silbernen Lieferwagens vor ihm

plötzlich abbremste. Dies erkannte der 53-jährige Fahrer eines weiteren

Kleinlasters zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des abbremsenden 19-Jährigen auf.

Dadurch wurde der 53-Jährige leicht verletzt.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen aber

auch der noch unbekannte Fahrer des weiß-silbernen Lieferwagens gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Die Unfallstelle auf der B 292 war zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens in beide

Richtung stark frequentiert. Die Unfallermittler erhoffen sich dadurch wichtige

Zeugenhinweise, um den Hergang zu klären.

Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 17.30 Uhr zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und 30.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, kurz nach 19:30 Uhr fuhr

eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai auf der L597 in Richtung

Mannheim-Friedrichsfeld. Die Auto-Fahrerin wollte nach links auf die B535

abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw Mitsubishi.

Die entgegenkommende 34-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und die

beiden Fahrzeuge krachten frontal aufeinander. Bei beiden Fahrzeugen lösten die

Airbags aus.

Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich mit

Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Im Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich im Fond ihr Hund, der nicht verletzt

wurde und später von der Unfallstelle abgeholt werden konnte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro. Beide

Autos wurden durch Abschleppfirmen abtransportiert und die mit ausgelaufenen

Betriebsstoffen verunreinigte Fahrbahnoberfläche wurde von der Freiwilligen

Feuerwehr Schwetzingen wieder gereinigt.

Während der Unfallaufnahme war die L597 und die Abfahrt B535 für über eine

Stunde voll gesperrt und es kam dabei zu Verkehrsbehinderungen.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einer allgemeinen polizeilichen

Verkehrskontrolle am vergangenen Montag, kurz vor 16 Uhr, in der Werderstraße

wurde ein Pkw Mercedes-Benz überprüft.

Der Fahrer gab zwar gegenüber den kontrollierenden Polizeibeamten seine

angeblichen Personalien an, hatte aber keine Ausweisdokumente dabei.

Die aufmerksamen Polizeibeamten des Polizeireviers Wiesloch zweifelten an der

Richtigkeit der Angaben. Und wie sich schnell herausstellte, auch zu recht. Die

Überprüfungen brachten sehr schnell die Wahrheit an den Tag.

Da der 25-jährige Fahrer selbst keine Fahrerlaubnis hat, gab er einfach die

Personalien seines Bruders an, der im Besitz eines Führerscheins ist.

Er rechnete aber wohl nicht mit der Beharrlichkeit der Beamten. Ebenso ließen

sie sich dabei nicht von den ausgeprägten Überzeugungsversuchen des Autofahrers

beirren.

Auch nicht von dem Versuch des 25-Jährigen, der angab, eine Firma zu betreiben

und damit als erfolgreicher Geschäftsmann 300.000 Euro zu verdienen. Und schon

allein deswegen hätte alles seine Richtigkeit.

Nun muss auch der Bruder mit einer Anzeige rechnen, da er das von ihm gemietete

Leihfahrzeug an seinen Bruder übergeben hat, ohne dass der einen Führerschein

hat.

Im Fahrzeuginnern wurden drei dem Anschein nach hochwertige Armbanduhren

aufgefunden. Es stellte sich aber heraus, dass diese Uhren als Plagiate in der

Türkei gekauft und nach Deutschland gebracht wurden.

Bei den weiteren Überprüfungen wurden bei einem der beiden Mitfahrer auch noch

Betäubungsmittel (Cannabis) aufgefunden, das sichergestellt wurde.

Ein bei dem 25-jährigen Fahrer deswegen durchgeführter Drogentest verlief

ergebnislos.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen legen die Beamten Anzeige an die

Staatsanwaltschaft u. a. im Zusammenhang mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und

dem Drogenbesitz vor.

Neckargemünd: Unfall auf B 45; kurzfristige Vollsperrung; eine Verletzte; Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Neckargemünd (ots) – Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt

das Polizeirevier Neckargemünd gegen einen 26-jährigen Lamborghini-Fahrer.

Der Mann war am Mittwochvormittag auf der B 45 von Neckargemünd in Richtung

Bammental unterwegs. Gegen 9.40 Uhr soll er in Höhe des „Alten Sportplatzes“,

eingangs einer langgezogenen Rechtskurve, zunächst drei Fahrzeuge trotz

Überholverbots überholt haben, die vor ihm angehalten hatten. Als dem

26-Jährigen eine 67-jährige Audi-Fahrerin entgegenkam, zog er nach rechts und

streifte eine 64-jährigen Skoda-Fahrerin, die als erstes dieser drei Fahrzeuge

gewartet hatte, um nach links auf den Parkplatz des „Alten Sportplatzes“

abzubiegen. Gleichzeitig wich die Audi-Fahrerin ihrerseits nach rechts aus, um

einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen zu vermeiden.

Während der Mann durch die seitliche Kollision unverletzt blieb, erlitt die

64-Jährige leichte Verletzungen, die sie von ihrem Hausarzt untersuchen lassen

will.

Der Sportwagen und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 40.000.- Euro.

Während des Abschleppens beider Fahrzeuge wurde die B 45 kurzfristig voll

gesperrt.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt.

BAB 6, St. Leon-Rot: 33-Jähriger mit Drogen auf der Autobahn unterwegs

BAB 6, St. Leon-Rot (ots) – Am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr kontrollierten

Polizeibeamte der Autobahnpolizei Walldorf einen 33-jährigen Mann auf dem

Parkplatz „Weißer Stock“. Der Mann, welcher auf der BAB6 in Richtung Heilbronn

unterwegs war, zeigte sich gleich zu Beginn der Kontrolle sehr nervös. Der Grund

für sein Verhalten eröffnete sich den Beamten bei der Durchsuchung des PKWs. In

einem Plastikbeutel führte der Mann eine geringe Menge Marihuana mit. Weiter

fanden die Beamten geringe Mengen Kokain und Haschisch im Fahrzeug des Mannes.

Ein Drogenschnelltest des Fahrers verlief positiv auf Cannabisprodukte. Er

musste daher auf dem Polizeirevier noch eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird

nun wegen Fahrens unter Drogeneinflusses und Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem muss der Mann mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.