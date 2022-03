Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall vor Tiefgarage –

Heidelberg-Weststadt (ots) – Der Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße (siehe

Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5166434) dürfte

sich nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt zugetragen haben: Eine 43-jährige

Frau verließ kurz nach 12 Uhr mit ihrem Opel eine Tiefgarage in der Rohrbacher

Straße und stellte ihr Fahrzeug vor der Einfahrt ab. Um das Tor der Zufahrt zur

Tiefgarage manuell zu schließen, stieg die Frau aus dem Fahrzeug aus. Hierbei

rollte das Fahrzeug in der abschüssigen Zufahrt zurück und klemmte die

43-Jährige an einer Wand ein. Durch die Feuerwehr konnte die Frau befreit und

mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

aufgenommen.

Heidelberg-Bergheim: Möglicher Raub eines Rucksacks – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Nachdem es am 02.03.2022 gegen 16:00 Uhr in der

Poststraße auf Höhe eines Lebensmittelmarktes zu einem Raub gekommen sein soll,

sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen um den Sachverhalt aufzuklären. Zwei

bisher unbekannte Männer wurden dabei beobachtet, wie sie sich um einen Rucksack

stritten. Es soll zu einer Rangelei gekommen sein, in deren Verlauf einer der

beiden Männer den Rucksack dann an sich gerissen haben und in Richtung

Bergheimer Straße davongerannt sein soll. Der Mann, dem der Rucksack entrissen

worden sein soll, soll danach „Polizei“ gerufen und in die entgegengesetzte

Richtung gerannt sein. Welcher der beiden Männer, den Rucksack zu Beginn der

Rangelei bei sich hatte, ist bisher nicht bekannt. Die beiden Männer werden wie

folgt beschrieben: 1. (flüchtender, mutmaßlicher Täter) 30 – 45 Jahre alt, 180 –

190 cm groß, kräftige Statur und schwarzes, lockiges, mittellanges Haar. Der

Mann soll eine schwarze Weste und darunter einen auffällig (neon-)orangefarbenen

Kapuzenpullover, sowie eine schwarze Hose getragen haben. 2. (mutmaßliches

Opfer) Ebenfalls etwa 30 – 45 Jahre alt, 160 – 170 cm groß, zierliche, schmale

Statur. Der Mann soll von hellem Teint gewesen sein, dunkle, schwarze Haare und

einen dünnen Bart von den Koteletten bis zum Kinn gehabt haben. Über die

Bekleidung ist nichts bekannt.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet und die involvierten Personen werden

gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu

wenden.

L600, Heidelberg/Bruchhausen/Leimen: Überholt – Unfall verursacht – geflüchtet; Zeugen gesucht!

L600, Heidelberg/Bruchhausen/Leimen (ots) – Am Dienstagabend gegen 23 Uhr fuhr

eine 24-jährige Frau mit ihrem Mazda auf der L600 von Bruchhausen in Richtung

Leimen. Kurz nach der Kreuzung zur L598 wurde die Frau auf Höhe des Umspannwerks

von einem BMW überholt. Während des Überholvorgangs streifte der BMW mit der

Beifahrerseite die Fahrerseite des Mazdas, sodass ein Sachschaden von mindestens

2.500 Euro entstand. Der/die Unbekannte im BMW setze die Fahrt unvermittelt in

Richtung Leimen fort. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem PKW verlief

negativ. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem

flüchtigen Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen handelt es sich um eine

silberne Limousine, neueres Modell, der Marke BMW. Zeugenhinweise zum

Unfallverursacher bzw. der Unfallverursacherin oder dem Unfallhergang werden

unter Tel.: 06221-3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd entgegengenommen.