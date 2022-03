Widerstand bei Festnahme

Kaiserslautern (ots) – Einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mann haben

Polizeibeamte am Mittwochmittag in der Innenstadt gestellt und festgenommen.

Gegen den 22-Jährigen lagen mehrere Haftbefehle vor. Als Fahnder der

Kaiserslauterer Kripo den Gesuchten kurz nach 13 Uhr in der Kanalstraße

sichteten und festnehmen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Die

Einsatzkräfte holten ihn ein und nahmen den Mann fest. Der 22-Jährige versuchte

sich durch Winden und Treten der Festnahme zu widersetzte. Er konnte überwältigt

werden. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle und noch am selben Tag in die

nächste Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Freiheitsstrafe absitzt.

|elz

Wiese abgebrannt, Anzeige erhalten

Rothselberg (ots) – Eigentümer brennt Schafsweide vorsätzlich ab. Durch einen

Zeugen wurde die Polizei Lauterecken über dieses Geschehen am Dienstagnachmittag

informiert. Der Zeuge gab noch an, dass er den „Brandstifter“ auf sein Verhalten

abgesprochen hatte. Diese habe jedoch sein Tun nicht eingestellt. Die Streife

konnte den Verursacher antreffen und feststellen, dass die Wiese abgebrannt war.

Der 82-Jährige sah sein Fehlverhalten nicht ein und zeigte sich uneinsichtig.

Von den Beamten wurde die zuständige Behörde informiert. Ihn erwartet nun eine

Anzeige. Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten die Bodendecke auf

Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und

Hängen abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich

genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich

beeinträchtigt wird. |pilek

Versuchter Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin ist am Dienstag ein

Fahrraddiebstahl in der Kerststraße verhindert worden. Die Frau rief gegen 19:20

Uhr die Polizei, da sie gerade drei Männer dabei beobachtet hatte wie sie sich

mit einem Seitenschneider an einem E-Bike zu schaffen machten. Als sie die

Männer ansprach, flüchteten diese in Richtung Pirmasenser Straße. Die Zeugin

konnte die Unbekannten als circa 1,70 Meter groß und ungefähr zwischen 20 und 25

Jahre alt beschreiben. Einer der Männer trug eine rote Steppweste, die beiden

anderen waren komplett schwarz gekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet

oder den Täter gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |elz

Schlafend gestellt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt ist der Polizei in der Nacht

zu Mittwoch gegen halb eins ein grauer Dacia aufgefallen. Der Dacia fuhr auf dem

Parkplatz eines Möbelhauses herum und parkte anschließend. Bei der Kontrolle lag

der Fahrer des Wagens auf der Rückbank und stellte sich schlafend. Nach

Ansprache, gab der 34-jährige Mann das Fahrmanöver zu. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,01 Promille. Er musste mit zur Dienststelle kommen. Sein

Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden sichergestellt. |elz

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Stiftswaldstraße in einen Keller

eingebrochen. Am Dienstagmittag stellte ein Zeuge den Einbruch fest. Die Diebe

verschafften sich durch Wegdrücken einer Metallvorrichtung Zutritt zu dem Raum

und entwendeten eine Bohrmaschine, eine Stichsäge, eine Flex und eine Fräse. Der

Schaden liegt im dreistelligem Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Müllcontainer abgebrannt

Kaiserslautern (ots) – In der Straße „Am Heiligenhäusschen“ ist am frühen

Mittwochmorgen ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Als eine Polizeistreife

kurz nach halb Vier vor Ort eintraf, stand der Container bereits in Brand. Die

hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllcontainer wurde durch das

Feuer völlig zerstört. Gleichzeitig brannte ein weiterer Müllcontainer in der

Tirolfstraße. Dieser konnte durch die Polizeibeamten unter Kontrolle gehalten

werden, bis die Feuerwehr auch hier den Brand vollständig löschte. Der

Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte,

ist derzeit unklar. Zeugen, die möglicherweise vor etwas Verdächtiges beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz