Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Am Dienstagabend (08.03.) kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haderwaldstraße im Ortsteil Neuenberg. Die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Langfinger Schmuckstücke im Wert von circa 500 Euro und flüchteten unerkannt. An dem Fenster entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

In demselben Zeitraum versuchten Unbekannte in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße einzubrechen. Die Einbrecher schoben den Rollladen der Terrassentür nach oben und verkeilten ihn mit einer Stange. Als die Täter begannen an dem Fenster zu hebeln, bemerkte eine Bewohnerin die Geräusche und machte auf sich aufmerksam. Die Unbekannten flüchteten daraufhin und hinterließen Sachschaden von circa 1.200 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Fulda. Am Dienstagabend (08.03.) kam es gegen 22.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Kaiserwiesen und Künzeller Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin aus Hünfeld auf der Bundessstraße in Richtung Petersberg, wobei die Straße in diesem Bereich einspurig ausgelegt ist. Zeitgleich befuhren ein 55-Jähriger aus Eichenzell mit seinem Audi TTS, ein 22-jähriger Eichenzeller mit einem Audi A6 und ein 25-jähriger Mann aus Fulda mit einem Hyundai in dieser Reihenfolge die zweispurige Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug der 60-Jährigen in einer dortigen Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Audi TTS des Eichenzellers. Anschließend touchierte das Fahrzeug der Frau zudem noch den Audi A6 des 22-Jährigen sowie den Hyundai des 25-Jährigen. Der Fahrer des Audi TTS sowie die Audi-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi der Hünfelderin sowie die beiden Audis der Eichenzeller waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Bundesstraße in diesem Bereich bis circa Mitternacht gesperrt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es hierdurch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 23.500 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag (08.03.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr, die Wiener Straße in Richtung Aschenberg. In Höhe der Hausnummer 8 kam er dabei vermutlich zu weit nach rechts und beschädigte die linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Audi A3. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Kleintransporter oder Lkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Fulda

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Großentaft. Am Dienstag (08.03.), gegen 19:25 Uhr, parkte eine 28-jährige Frau aus Hünfeld ihren grauen Hyundai in der Leibolzer Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 37. Nachdem sie das Fahrzeug kurz verlassen hatte und noch auf dem Bürgersteig stand, fuhr ein schwarzer VW mit Fuldaer Kennzeichen in gleicher Richtung links an ihrem Hyundai vorbei. Zeitgleich kamen dem VW jedoch zwei Fahrzeuge entgegen gefahren, wodurch er vermutlich zu nah an den Hyundai geriet und mit seinem rechten Außenspiegel dessen linken Außenspiegel beschädigte. Der VW Fahrer hielt nach dem Unfall kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Alheim-Heinebach. Am Dienstag (08.03.), gegen 14.45 Uhr, bog eine Pkw-Fahrerin aus Melsungen mit ihrem VW-Polo vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Nürnberger Straße ein. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Sattelzug aus Kassel. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 4.100 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Lautertal-Engelrod. Am Dienstag (08.03.), gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Fahrer mit seinem BMW X5 rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Hörgenauer Straße auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit einem bis dato unbekannten und nach derzeitigen Erkenntnissen vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, das aus Richtung Rebgeshain kommend in Richtung Hörgenau unterwegs war, zusammen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von der Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Sonntag (06.03.), gegen 17:20 Uhr, fuhr eine 48-jährige Fahrerin die Bundesstraße 275 von Lauterbach kommend in Richtung Herbstein. Hinter dem Abzweig nach Schloss Eisenbach kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Lauterbach. Am Samstag (05.03.), gegen 11 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Nissan X-Trail in der Hintergasse vor der Hausnummer 10. Als er am Montagnachmittag (07.03.) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzspuren am linken, hinteren Heck. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind diese Beschädigungen – in Höhe von circa 1.000 Euro – vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Romrod. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagabend (05.03.) bis Dienstagabend (08.03.) zwei Schilder von Behindertenparkplätzen vor einem Lebensmittelmarkt in der Zeller Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeireport Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am 07.03.2022, gegen 10:45 Uhr, befuhren ein 56jähriger Lkw-Fahrer aus Hamburg und ein 46jähriger Fahrer eines VW Golf aus Neuenstein die Wehneberger Straße aus Richtung Homberger Straße kommend in Richtung Stadtmitte. Der Lkw wollte nach links in die Dippelstraße abbiegen, der Pkw nach rechts in die Meisebacher Straße. Der Lkw-Fahrer scherte zu weit nach rechts aus und stieß gegen den Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6350 Euro.

Bad Hersfeld – Am 07.03.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 58jähriger Kradfahrer aus Haunetal die Kleine Industriestraße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Bad Hersfeld – Am 08.03.2022, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrer eines VW Polo aus Bebra die B 27 aus Richtung B 62 kommend, als er auf dem linken von zwei Fahrstreifen von einem unbekannten Fahrzeugführer überholt wurde. Dabei streifte er die Fahrerseite, diese wurde auf der gesamten Länge von dem hinteren Kotflügel bis zur B-Säule beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt auf der B 62 in Richtung Niederaula fort. Es handelte sich um einen weißen Pkw mit dem Teilkennzeichen FD-?? 2508. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frontalzusammenstoß auf B 27, Höhe Abfahrt Künzell

Gegen 22.30 Uhr kam es auf der B 27, zwischen den Anschlussstellen Kaiserwiesen und Künzeller Straße, im dortigen Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich drei beteiligten Fahrzeugen. Offenbar wurden Personen eingeklemmt- über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen kommt es im benannten Bereich aktuell zu einer Vollsperrung; die Polizei bittet daher, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren.