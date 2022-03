Unfall bei Bergshausen: Auto geriet in Gegenverkehr; drei Verletzte

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Bei dem Unfall auf der L 3460 bei Bergshausen gegen 14 Uhr sind drei Personen verletzt worden. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, handelt es sich jeweils um die Fahrerin und die zwei Fahrer der drei beteiligten Pkw. Alle saßen alleine in ihren Fahrzeugen. Zum Unfallhergang berichten die Polizisten, dass ein 36-Jähriger aus Lohfelden mit einem 3er BMW auf der Landstraße von Dörnhagen kommend in Richtung Kassel unterwegs war. Kurz vor der Autobahnunterführung war er aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Der aus Fuldabrück stammende 41 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes hatte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß noch verhindern können, wobei sich beide Fahrzeuge jedoch touchierten. Der Mercedes war anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Feld auf dem Dach gelandet. Der 36-Jährige war im weiteren Verlauf mit seinem BMW im Gegenverkehr frontal mit dem nachfolgenden Wagen, ein 5er BMW, zusammengekracht. Deren 51 Jahre alte Fahrerin aus Fuldabrück wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie und die beiden Fahrer der anderen Wagen, die sich ebenfalls Verletzungen zuzogen, wurden anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht. An allen drei Fahrzeugen waren Totalschäden entstanden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Aktuell dauern an der Unfallstelle Reinigungsarbeiten wegen ausgelaufener Betriebsstoffe an, weshalb die Strecke in Richtung Dörnhagen derzeit noch gesperrt ist.

Kontrollen durch Polizeirevier Ost: Mehrere Fahrer von E-Scootern und Rollern ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Kassel-Bettenhausen, Forstfeld, Waldau und Unterneustadt: Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Dienstag in ihrem Revierbereich im Kasseler Osten Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ein besonderes Augenmerk auf den Saisonwechsel bei Versicherungskennzeichen und -plaketten zum 1. März gehabt. Zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr überprüften Streifen sowohl in einer stationären Kontrollstelle in der Leipziger Straße als auch bei mobilen Kontrollen 23 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten sechs Fahrer auf E-Scootern und Kleinkrafträdern fest, die ohne gültige Versicherungsplakette bzw. -kennzeichen unterwegs waren. Teilweise waren diese noch mit den zum 28. Februar abgelaufenen Nachweisen unterwegs. In einem Fall war eine 49-Jährige aus Kassel gegen 13:30 Uhr im Forstbachweg mit einem E-Scooter unterwegs, der nicht den Anforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entsprach und somit hierzulande überhaupt keinen Versicherungsschutz hätte erlangen können. (Nähere Informationen zu E-Scootern und den rechtlichen Erfordernissen finden Sie in einem Internetbeitrag auf unserer Homepage unter https://k.polizei.hessen.de/974218611). Gegen die sechs Fahrer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Beamten bei den Kontrollen weitere Verkehrsverstöße fest und legten Anzeigen wegen Gurt- und Handyverstößen sowie wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vor.

Einbrecher in Schule eingeschlossen: Zeugen in Kirchditmold gesucht

Kassel-Kirchditmold: Zu einem eher ungewöhnlichen Einbruch in eine Schule in der Kasseler Zentgrafenstraße wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am heutigen Mittwochmorgen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich im Inneren der Schule aufgehalten und zwei Türen aufgebrochen, die nach draußen in Richtung Kapellenweg führen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts, es entstand aber Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bislang ist nicht geklärt, ob die Täter sich bei Schulschluss absichtlich versteckt haben und in dem Gebäude einschließen ließen oder irrtümlich eingeschlossen wurden. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr, und dem heutigen Mittwochmorgen, 6:00 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Autodiebe klauen weißen Hyundai Tucson: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: Autodiebe haben am gestrigen Dienstag in der Goethestraße, Höhe Huttenstraße, in Kassel einen weißen Hyundai Tucson NX4e gestohlen. Von dem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen KS-RL 1971 im Wert von ca. 35.000 Euro fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur. Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich auf den Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 14:30 Uhr eingrenzen. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des weißen Hyundai Tucson in der Goethestraße gemacht haben und der Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Bei einer gefährlichen Alkoholfahrt in der vergangenen Nacht verursachte ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto in Schauenburg-Elgershausen mehrere Unfälle mit einem Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro. Der VW krachte gegen drei geparkte Fahrzeuge und einen Baum, bis das demolierte Auto mit einem erheblichen Frontschaden liegen blieb. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer aus Schauenburg ergab einen Wert von 2,3 Promille, er blieb aber unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, waren die Meldungen von mehreren Zeugen wegen der Unfälle gegen 23:20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der VW zunächst in der Straße „Baunawiesen“ in die linke Fahrzeugseite eines geparkten Toyota gekracht. Nach der Kollision setzte der Pkw seine Fahrt fort, stieß aber nur wenige Augenblicke später in der Straße „Steinbünne“ nacheinander gegen den Baum sowie zwei Autos, die dort in Grundstückseinfahrten geparkt waren. Der nicht mehr fahrbereite VW blieb letztlich quer auf der Straße liegen, womit die gefährliche Fahrt ein Ende hatte. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Den alkoholisierten 29-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Seniorin vor Discounter angerempelt und beklaut: Polizei erbittet Hinweise auf Trickdiebin

Kassel-Fasanenhof: Eine bislang unbekannte Täterin hat am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr vor einem Discounter in der Ihringshäuser Straße eine 72 Jahre alte Frau aus Kassel angerempelt, sodass deren weiße Einkaufstasche samt Geldbörse zu Boden fiel. Zwar entschuldigte sich die Unbekannte noch und half beim Aufheben des Stoffbeutels, sie hatte die Seniorin aber offenbar absichtlich gestoßen. Die 72-Jährige bemerkte nämlich später an der Kasse des Discounters, dass sämtliche Geldscheine aus ihrem Portemonnaie gestohlen worden waren. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebin geben können.

Es soll sich um eine ca. 25 Jahre alte, zierliche und relativ kleine Frau mit blonden lockigen Haaren gehandelt haben, die eine blaue Jacke und eine Jeans trug.

Die Täterin war augenscheinlich gemeinsam unterwegs mit einem etwa 35 Jahre alten und schlanken Mann, der schwarze Haare hatte, so das Opfer.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu dem Trickdiebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.