Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Polizei sucht nach Fahrradbesitzer – SIEHE EINGANGSFOTO

Am Montag stellte die Polizei an einer Schule in Wölfersheim mehrere Fahrräder sicher, die dort bereits Mitte Februar abgestellt wurden. Möglicherweise waren diese zuvor andernorts entwendet-, die Polizei bislang über den Diebstahl aber nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Nun bitten die Ermittler unter Tel. 06031/6010 um Hinweise zum Eigentümer eines neuwertigen, schwarzen Mountainbikes von Geroni, Modell „Magnum“ in der Größe 27,5 Zoll. Auf dem Aluminiumrahmen befinden sich gelbe und blaue Applikationen.

Nidda: Abgelenkt und beklaut

In Nidda kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Trickdiebstahl, in dessen Rahmen ein Täterpärchen gemeinsam mehrere Hundert Euro von einem 79-Jährigen erbeutete.

Als der Geschädigte sich nach dem Geldabheben in der Bahnhofstraße wieder in sein Fahrzeug setzte und gerade dabei war, seine EC-Karte zurück in das Portemonnaie zu stecken, stieg plötzlich eine Frau auf der Beifahrerseite in den Mercedes. Diese hatte eine Kladde in der Hand und gab mittels Gesten zu verstehen, weder hören noch sprechen zu können. Es erweckte den Eindruck, dass diese Spenden sammeln wollte. Eine männliche Person, die währenddessen vor dem Fahrzeug stand, lenkte den Geschädigten dann ab. Als die Unbekannte das Fahrzeug schließlich wieder verließ, musste der Senior feststellen, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Die weibliche Tatverdächtige soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und ein Kopftuch getragen haben. Sie hatte eine Kladde in den Händen, auf welchem ein Zettel mit dem Zeichen für Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer auf blauen Untergrund) sowie jenem für Gehörlosigkeit klemmte. Bezüglich des männlichen Tatverdächtigen liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Hinweise zur genannten Tat sowie bezüglich der beiden Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Friedberg: BMW gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagabend in Ortsteil Dorheim einen blauen BMW gestohlen. Der 22 Jahre alte 318i, an welchem Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen waren, stand auf einem Parkplatz in der Straße „Zur Hainerde“. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde der PKW dort zwischen 19.50 Uhr und 21.45 Uhr entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Rosbach: Kennzeichendiebstahl

Beide Kennzeichen eines grauen VW Golf (FB-WW 214) sind am Dienstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Wanderparkplatz in der Straße „Die Sang“ in Ober-Rosbach gestohlen worden. Wo sind besagte Schilder seither aufgefallen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Achtung! Betrüger nutzen Messengerdienste

Bereits seit einiger Zeit stellt das Betrugskommissariat der Wetterauer Kriminalpolizei immer wieder Fälle von Betrugsversuchen über den Messengerdienst „WhatApp“ fest. Zuletzt am Mittwochvormittag.

Gegen 10 Uhr erhielt eine 66-jährige Frau aus Friedberg auf ihrem Smartphone eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als Tochter der Frau aus und verwickelte diese in einen Chat.

In diesem ging es darum, dass das Handy der Tochter beschädigt worden sei und sich nun nicht mehr bedienen lasse. Da mehrere dringende Zahlungen ausstünden, die aufgrund des defekten Mobilgerätes jedoch nicht veranlasst werden könnten, bat die vermeintliche Tochter die Geschädigte darum, diese Überweisungen zu tätigen. Den fälligen Betrag würde sie natürlich umgehend zurückerhalten.

Die 66-Jährige, die bereits von derartigen Betrugsmaschen gehört hatte, beendete die Unterhaltung, um ihre Tochter auf der ihr bekannten Mobilnummer anzurufen. Im Gespräch wurde schnell klar: Bei der Tochter war alles in Ordnung; auch ihr Handy war funktionsfähig. Und natürlich waren keine dringenden Transaktionen fällig.

Die Frau erstattete Anzeige.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf eine Meldung vom 28.02.2022 der Polizeipressestelle in Marburg hinweisen, welche einen ganz ähnlichen Fall anschaulich beschreibt und außerdem wichtige Verhaltenstipps nennt. Diese ist abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5158489.

Wachsame Anwohner – Polizei nimmt Diebes-Quartett fest

Bad Vilbel: Wachsame Anwohner – Polizei nimmt Diebes-Quartett fest / Fahrräder zugeordnet (Folgemeldung)

Nachdem die Polizei in Bad Vilbel am vergangenen Sonntagnachmittag dank aufmerksamer Anwohner vier mutmaßliche Fahrraddiebe festnehmen konnte (wir berichteten) haben sich die rechtmäßigen Eigentümer der beiden sichergestellten Bikes inzwischen bei den Ermittlern gemeldet.

Vielen Dank für die Mithilfe!

A5 bei Münzenberg: LKW-Unfall am Stauende

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen, in dessen Rahmen zwei Kraftfahrer verletzt wurden. Notwendige Aufräumarbeiten erstreckten sich, unter anderem aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe, bis in den späten Abend. Teile der Fahrbahn waren über mehrere Stunden gesperrt.

Was war passiert? Gegen 15.50 Uhr staute sich der Verkehr in Richtung Norden aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalles weiter nördlich. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der 40-jährige Fahrer eines Sattelzuges dies nicht rechtzeitig und prallte in einen, auf der rechten Spur vor ihm abbremsenden LKW mit Anhänger, an dessen Steuer ein 59-Jähriger saß. Durch die Wucht der Kollision wurde das Gespann auf einen weiteren Sattelzug eines 48-Jährigen gedrückt.

Die beiden 40 und 59 Jahre alten Kraftfahrer brachten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 200.000 Euro.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden.