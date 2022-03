Haiger-Langenaubach: Heckscheibe eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, nachdem Unbekannte gestern (08.03.2022) die Heckscheibe eines Audis einschlugen. Der graue S4 Avant parkte zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Bornstraße. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn – Feuer in Wohnung

Heute Morgen (09.03.2022) kam es in der Schwerstraße zu einem Wohnungsbrand. Mehrere Passanten hatten gegen 08:55 Uhr die Leitstelle informiert. Die eingesetzte Feuerwehr Herborn brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Offenbar war das Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Kriminalpolizisten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Sinn – Polizei sucht rotes Fahrzeug nach einer Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es am Dienstag (08.03.2022) auf dem Parkplatz der „Villa Döring“ in der Wetzlarer Straße zu einem Parkplatzrempler. Der Besitzer eines Audis hatte seinen schwarzen A6 Avant gestern Morgen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er nachmittags zu seinem Audi zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der hinteren Stoßstange und dem Kotflügel hinten links. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den Audi und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Reparatur wird rund 1.200 Euro kosten. Die herbeigerufenen Polizisten stellten rote Farbanhaftungen an dem A6 fest. Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben? Wem ist ein rotes Auto auf dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn- Plane aufgeschlitzt und Blockguss gestohlen

In der Nacht von Montag (07.03.2022) auf Dienstag (08.03.2022) machten sich Unbekannte an einem, auf dem Parkplatz Hohenrain an der A45 in Richtung Dortmund stehenden weißen Lkw zu schaffen. Zwischen 19:10 Uhr und 05:40 Uhr schnitten die Diebe die rechte seitliche Plane des Schmitz Cargobull Sattelaufliegers auf. Von der Ladefläche stahlen sie rund zwei Tonnen Blockguss. Die Diebe flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf 850 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar- Graffitis gesprüht

In der Hohen Straße und im Berliner Ring brachten Unbekannte Graffitis, die im thematischen Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt stehen, an. In der Hohen Straße schmierten die Unbekannten zwei Schriftzüge in weißer Farbe und eine Ukraine-Flagge auf die dortigen Garagen. Auf einen gegenüberliegenden Stromkasten wurde eine zweite Flagge gemalt. An einer Gebäudewand im „Berliner Ring“ brachten die Vandalen einen Schriftzug in roter Farbe an. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise, zu den Unbekannten, die die Graffitis im Zeitraum zwischen Montag (07.03.2022), 08:00 Uhr und Dienstag (08.03.2022), 17:00 Uhr anbrachten, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.