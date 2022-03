Kreis Kaiserslautern – Zum fünften Mal rufen die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern sowie die Kreismusikschule Kaiserslautern dazu auf, sich beim Wettbewerb „Talente der Region“ in der Kategorie „Klassik für Soloinstrumente“ zu bewerben.

Der Wettbewerb ist eine tolle Chance für Teilnehmende wie Zuhörende und gilt als musikalisches Aushängeschild der Region. Die letzten Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, welch musikalisches Potenzial in der Westpfalz liegt. Genau hier möchte der Wettbewerb weiter unterstützen und im wahrsten Sinne des Wortes „Gehör verschaffen“.

Bis zum 31. Mai 2022 können sich junge Musizierende in zwei Altersklassen bewerben: 13 bis 16 Jahre (geb. 2005 bis 2008) sowie 17 bis 21 Jahre (geb. 2000 bis 2004). Alle Teilnehmenden müssen bereits einmal in den letzten fünf Jahren am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen oder einen vergleichbaren Wettbewerb als Preisträgerin oder Preisträger abgeschlossen haben. Außerdem muss der Wohnsitz der Bewerberinnen und Bewerber in der Stadt oder im Landkreis Kaiserslautern liegen.

Wer diese Kriterien erfüllt, hat die Möglichkeit, ein 15-minütiges Programm vorzutragen. Dabei ist die Wahl der Solowerke vollkommen frei, eine Begleitung durch beispielsweise Klavier oder Gitarre ist möglich. Das Finale findet am 15. Juli im SWR Studio Kaiserslautern statt, wobei Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro winken.

Anmeldeformulare für den Wettbewerb sind in den Sekretariaten der Musikschulen in Stadt und Kreis erhältlich und können dort auch wieder abgegeben werden.

Kontaktdaten:

Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern

Altes Stadthaus, St.-Martins-Platz

67657 Kaiserslautern

Tel: 0631 – 3652263

E-Mail: emmerich-smola.musikschule@kaiserslautern.de

www.musikschule-kaiserslautern.de

Kreismusikschule Kaiserslautern

Lauterstr. 8

67657 Kaiserslautern

Tel: 0631 – 7105-389

Email: kristina.schier@kaiserslautern-kreis.de

www.kms-kl.de