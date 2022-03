Neustadt: 1872 – 2022 – Die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. wird 150 Jahre alt

Neustadt an der Weinstraße – Seit anderthalb Jahrhunderten wirkt und residiert die DRK Schwesternschaft in Neustadt an der Weinstraße. Hier betreibt sie das Altenheim Rotkreuzstift und betreut die Seniorenresidenz Neustadt. Von hier aus steuert sie die Einsätze von rund 600 Rotkreuzschwestern, die in Rheinland-Pfalz und im Saarland in zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen tätig sind. 150 Jahre Pflege im Zeichen der Menschlichkeit – das muss gefeiert werden. Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr präsentiert die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. in einer umfassenden Ausstellung die Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes und dankt damit ihrer Heimatstadt.

„Von der Vielfalt zur Einheit in Vielfalt“ vom 15.3.2022 – 2.4.2022 in der Stadtbücherei Neustadt, Marstall 1 – im Klemmhof Der Eintritt ist frei!

Die Ausstellung erzählt anhand markanter Daten, Entwicklungen und Ereignissen den Weg vom Zusammenschluss von ca. 50 weitgehend voneinander unabhängigen Rotkreuz-Männer- und Frauenvereinen zu einer einheitlichen nationalen Rotkreuzgesellschaft.

Die Arbeit der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. beginnt 1872 in der Sauterstraße in Neustadt mit der Grundsteinlegung zum Sauterstift, das der Volksmund bald in Rotkreuzstift umbenannte, was es bis heute geblieben ist. „Wir sind sehr stolz darauf, ein Teil der großen Rotkreuzfamilie zu sein. Sie ist unsere Werte-Heimat wie Neustadt unsere Standort-Heimat ist. Den Neustädterinnen und Neustädtern die Geschichte dieser einzigartigen Pflegeorganisation zu zeigen, ist mir ein besonderes Anliegen“, betont Frau Oberin Wagner und ergänzt:

„Wir hoffen, dass viele Menschen den Weg in die Stadtbücherei finden, sich von der Geschichte des DRK begeistern lassen und neugierig werden auf unsere Historie als Schwesternschaft.“

Aktuell ist die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. eine von bundesweit 31 DRK-Schwesternschaften mit insgesamt 21.000 Rotkreuzschwestern, die alle auf die Vision einer besseren Welt aus dem Jahr 1859 von Henry Dunant zurückgehen. Seine Idee, aus Kriegserfahrungen geboren, war es, Verletzte, Kranke oder Bedürftige auf der Basis des grundlegenden Wertekanons – Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität – weltweit gleich zu versorgen. Dieser Vorsatz ist gleichzeitig Gründungsidee der 1. Genfer Konvention im Jahr 1864. Der Zweck der Schwesternschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und die Hilfeleistung für Menschen in Not, weshalb sie stets Hilfskräfte in Krisen- oder Katastrophengebiete entsendet, wie beispielsweise im Sommer 2021 in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz. Die Bindung zu Neustadt an der Weinstraße ist Teil der DNA der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. und auch die Stadt ist stolz auf ihre traditionsreiche Einrichtung. Frau Diana Wagner, Leiterin der Stadtbücherei, erklärt: