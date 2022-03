Kreis Kaiserslautern – Das Straßenbauprogramm 2022-2025 des Landkreises Kaiserslautern umfasst insgesamt 18 konkrete Maßnahmen, für zehn davon sind im Haushalt 2022 Gelder vorgesehen.

Einige der Baumaßnahmen werden neu begonnen, andere aus den Vorjahren werden im Verlauf des Jahres fortgesetzt bzw. fertiggestellt. Das Gesamtvolumen des Bauprogramms beträgt rund 15,7 Millionen Euro, davon fallen für dieses Jahr 3.165.000 Euro an, mit einer zu erwartenden Landeszuwendung in Höhe von 2.187.750 Euro.

Abgeschlossen werden soll die Sanierung der K 22 innerhalb der Ortsdurchfahrt von Sulzbachtal. Die im Haushaltsplan vorgesehenen 450.000 Euro werden für Umbau- und Ausbau der Fahrbahn, der Gehwege sowie die Neuregelung der Entwässerung eingesetzt. Zusätzlich werden zwei Einmündungsbereiche und der vorhandene ÖPNV-Haltebereich verkehrstechnisch umgestaltet sowie eine neue ÖPNV-Haltestelle vor dem Bürgerhaus eingerichtet. Insgesamt wird für den Anteil des Landkreises mit Kosten von 975.000 Eurogerechnet.

Der Ausbau der K 9 zwischen L 356 und Weltersbach wurde bereits im vergangenen Jahr begonnen und wird nun fortgesetzt. Insgesamt sind für diese Maßnahme zwei Millionen Euro eingeplant. Aktuell werden hier Rodungsarbeiten zur Vorbereitung des zweiten Bauabschnitts durchgeführt.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt der K 59 in Krickenbach soll in diesem Jahr angegangen werden. Unter den Gesichtspunkten erhöhte Verkehrssicherheit, gute Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und Anpassung an die Örtlichkeit soll der Querschnitt der K 59 umgestaltet werden. Dabei werden die Fahrbahn komplett und die Gehwege teilweise erneuert. Der Teilausbau der K 59 in der Ortsdurchfahrt Krickenbach ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Kaiserslautern (hinsichtlich der Fahrbahn und der Straßenentwässerung), der Ortsgemeinde Krickenbach (Gehwege, Bushaltestellen, Fahrbahnverengung, Kurzzeitstellplätze, Umgestaltung der Ortsmitte) sowie der Verbandsgemeindewerke (Ver- und Entsorgungsleitungen). Die Sanierung betrifft den Abschnitt der K 59 vom Ortseingang im Bereich des Friedhofs bis kurz hinter die Einmündung in die Mühlstraße. Für den Straßenausbau werden hier für den Landkreis Kosten von insgesamt 900.000 Euro erwartet.

Weiterhin soll die Sanierung der K 23 zwischen Kühbörncheshof und Katzweiler in Angriff genommen werden. Hierfür ist ein Gesamtbetrag von 500.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Aufgrund der geographischen Lage dieser Strecke im Überschwemmungsgebiet der Lauter erfolgt vermutlich eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte.

Die K 40 Fahrbahnerneuerung zwischen Otterbach und Morlautern wurden im Oktober 2021 wieder für den Verkehr freigegeben. Hier erfolgte die Fahrbahnerneuerung auf einer Streckenlänge von 1,5 Kilometern. Insgesamt wurde mit Aufwendungen von 550.000 Euro geplant. Im Zuge der K 37 in der Ortsdurchfahrt Otterberg sowie im Zuge der K 40 innerhalb der Ortsdurchfahrt von Otterbach sind jeweils Sanierungen von Stützmauern geplant. Für die Stützmauer in Otterberg werden Kosten von 67.000 Euro und für die Stützmauer in Otterbach von 100.000 Euro erwartet. Für die Sanierung von Brücken sowie Stützbauwerken wird eine erhöhte Landeszuwendung von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gewährt.

Für die Sanierung der Brücke im Zuge der K 27 bei Frankelbach sind insgesamt 400.000 Euro vorgesehen. Weiterhin soll noch der Ausbau der K 9 zwischen Weltersbach und Steinwenden sowie die freie Strecke zwischen Reuschbach und Fockenberg in Angriff genommen werden. Die Durchführung des Ausbaus der K 6 ist allerdings im Wesentlichen für 2023 geplant. In den Folgejahren steht die Sanierung der Ortsdurchfahrten der K 11 in Obermohr, der K 67/68 in Gerhardsbrunn, der K 19 in Erzenhausen, der K 31 in Morbach und der K 74 in Lambsborn sowie die Erneuerung des Kreisverkehrs im Zuge der K 13 in Weilerbach an.